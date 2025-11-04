El influencer Kuky Fuego descubre cuáles son sus lugares favoritos de Jerez: “Me fascina”

No son pocos los jerezanos y jerezanas que encuentran salidas laborales más allá de las fronteras de Jerez. Uno de ellos es el popular Fernando Ruano (1989), más conocido como Kuky Fuego. El joven jerezano recorre casi 600 kilómetros en su coche siempre que lo requiere para ir a trabajar a Madrid donde se encarga del marketing digital de empresas y organiza eventos como los Premios ‘Yo estoy de Moda', que ahora celebra su cuarta edición. “Aquí estoy de arte, se vive y se come de categoría, por eso vivo aquí donde tengo a toda mi gente. La playa y todo está cerca de Jerez. En Madrid necesitas tres días para hacer un plan”, admite el joven, que cuenta con más de 805 mil seguidores en redes sociales.

Siempre que regresa en coche de la capital hace parada en uno de sus lugares favoritos: la Venta Esteban, en la calle Colonia de Caulina, a las afueras de Jerez. “Llego con las maletas y todo. Tomo unos calamares fritos y mi entrecot”, detalla.

Kuky Fuego con el dueño de Venta Estaban, en Jerez. / Cedida

El siguiente rincón de su ciudad natal que menciona es la famosa y concurrida plaza Plateros. En la actualidad, se erige como centro neurálgico del tardeo jerezano, sin embargo, no la destaca por esa razón. “Esta es mi plazoleta emblema, donde me he criado jugando al fútbol y dando balonazos, hemos partido cristales, incluso. No era nada de lo que es ahora. Había una farmacia, una fuente… era el sitio donde nos encontrábamos todos los niños, una locura. Antes también había bares, pero los niños estábamos jugando”.

Kuky Fuego paseando por la playa de Valdelagrana, una d elas playas más próximas a Jerez. / Cedida

Ruano confiesa que, tras la plaza Plateros, Valdelagrana, en El Puerto, se ha convertido en su lugar favorito, donde encuentra su paz interior. Pasea por allí casi todas las noches, aunque haga frío. En esta barriada portuense, estrechamente ligada a muchos jerezanos y jerezanas de su generación, dice, “me pongo las pilas”.

Kuky Fuego en el restaurante Hermanos Grimaldi, en la zona norte de Jerez.

Fernando se siente muy atraído por la zona de Hipercor en Jerez norte. Allí da largos paseos y cena en el Restaurante Hermanos Grimaldi, ubicado en la avenida Voltaire, 1. Desde hace ocho años considera familia a Gonzalo y Jesús, sus dueños. “Son personas estupendas. Me ponen gloria bendita. Sirven una presa ibérica de categoría. Después doy una vuelta por la zona”.

El jerezano, amante de su tierra y de la carretera, asegura que cuando regresa de Valdelagrana rodea Jerez en su coche, “patrullando la ciudad” desde la avenida del Hospital, atravesando la zona Norte, Chapín, la barriada de la Asunción… “Quien me ve, a lo mejor piensa que estoy loco. A mí me tranquiliza ver Jerez de noche. Me fascina”.