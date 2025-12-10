Esta famosa también se atreve a bailar la Zambomba de Jerez en el mítico balcón de El Gallo Azul: "Lleva el ritmo y la alegría en las venas"

Lo de Jerez no tiene parangón. Supera cualquier previsión. Desde que se encendió el alumbrado navideño el pasado 21 de noviembre, con la gran actuación de 'Así Canta Jerez en Navidad', el centro de la ciudad se desborda cada fin de semana con la llegada de centenares de personas. Vecinos de poblaciones colindantes, curiosos de otras ciudades y fanáticos que repiten año tras año se acercan a vivir este espectáculo genuino que es la Zambomba de Jerez, declara Fiesta de Interés Turístico.

Y en estos días se sucede un desfile de caras famosas y conocidas, disfrutando del buen ambiente navideño de la quinta ciudad más importante de Andalucía: Rocío Flores, Gloria Camila, Irene Rosales... Muchas de esas personas comparten la experiencia con sus seguidores en redes sociales. El pasado fin de semana se pudo ver a Alejandra Osborne entonando villancicos en la Zambomba de Bodegas Tradición. Otra famosa que ha mostrado lo bien que lo pasa en Jerez es la presentadora, colaboradora y actriz peruana, Mónica Hoyos.

La exmodelo ha compartido un vídeo grabado desde el balcón del mítico edificio de El Gallo Azul, en el corazón de Jerez, lugar ya archi conocido por las que se lía en Zambomba con una multitud de personas a pie de calle. Mónica lo da todo bailando y acompaña el vídeo con el siguiente texto: "Así se celebra la Navidad en #jerez 💫Adoroooooooo Bonitos se os quiere Haters Feliz Navidad" y menciona a El Gallo Azul.

La presentadora de televisión parece que se adelanta al aluvión de comentarios que desata la simpática publicación, aunque los tiene desactivados en su perfil, pueden leerse en otras cuentas que también han compartido el vídeo. "Lleva el ritmo y la alegría en las venas", le dicen unos. Otros usuarios han destinado energías a dedicarle palabras poco afectuosas como "Bailar no sé si bailará bien, pero pesada es pesadísima" y otros muy negativos. Sin embargo, no han logrado que Mónica pierda un ápice de la frescura y naturalidad que refleja en las imágenes y de ella solo han obtenido un "Feliz Navidad". Mónica Hoyos es una más de las personas que admiran el arte que desprende Jerez y su gente en Navidad, inigualable e inimitable.