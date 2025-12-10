Alejandra Osborne se lo pasa pipa en una Zambomba de Jerez: "Amo mi tierra y su arte. ¡Viva Jeré!"

Jerez es una tierra para ser disfrutada por todos en cualquier momento. Su patrimonio, arquitectura y encanto se contemplan a pie de calle. Tienes la suerte de ver un espectáculo flamenco mientras tomas un vinito en un tabanco centenario. En esta ciudad se viven de manera cotidiana momentos realmente excepcionales como las Zambombas de Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2015.

Influencers, famosos, expertos en viajes... Todos vienen a vivir esa experiencia genuina de cantar y bailar en la calle a la llegada del Niño Dios, en unas horas de convivencia en las cuales no hay guion que marquen la siguiente nota, ni canción. Y no es para menos porque lo merece, (aunque se corra el riesgo de desvirtuarla). En esas está una jerezana, asidua a las revistas y programas del corazón, empresaria, interiorista y diseñadora, Alejandra Ortiz Domecq, más conocida como Alejandra Osborne.

La hija mayor del incombustible Bertín Osborne y Sandra Domecq, fallecida en 2004, asistió, participó y protagonizó entrañables momentos en la zambomba de Bodegas Tradición. De esa jornada, ha compartido en sus redes sociales fotografías e imágenes que hablan por sí solas. Alejandra se lo pasó pipa y prueba de ello, precisamente es que haya realizado esa publicación acompañada del siguiente texto: "Amo mi tierra y su arte!!! Viva Jeré!!!! Gracias Helena por invitarme a esta zambomba increíble en @bodegastradicion. Espero que disfrutéis un poquito de una zambomba de Jerez!".

Durante la zambomba queda claro el carácter disfrutón de Alejandra, del que dice que ha heredado de su padre, al igual que los prontos. Además de villancicos, se animó a bailar la conocida canción compuesta por el cantautor sevillano Rafa Serna, 'Se te nota en la mirada', versionada por grandes artistas como 'Los del Río'.

Alejandra es madre de tres hijos, Santiago, Fausto y Valentina, que tuvo durante su matrimonio con el sevillano Joaquín Buendía, separados en 2017. Se formó en diseño de moda y empezó estudios de arquitectura de interiores, aunque no los completó. Ha trabajado en el mundo televisivo, participando como directora de arte y productora en el programa de su padre, “Mi casa es la tuya”, y también ha estado vinculada a la empresa de alimentación familiar.

Otra de las facetas en la que triunfa es como imagen y creadora de contenido para diferentes marcas de moda. En los diferentes perfiles de redes sociales acumula miles de seguidores que siguen con mucha atención los estilismos y la forma de vida de la mayor de las Osborne. Sin duda, a todos ellos Alejandra ha hecho llegar lo bien que se vive la Navidad en Jerez.