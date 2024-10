El famoso peluquero de TikTok está en Jerez

El famoso barbero de TikTok está en Jerez, concretamente en la Plaza Los Naranjos. El joven jerezano se hace viral en las redes sociales del momento, TikTok e Instagram, en las que consigue reunir a más de 200.000 seguidores.

Fieles seguidores de sus cambios más radicales, Ocabarber tacha los días del calendario agotando prácticamente todas sus citas diarias a través de la plataforma Booksy. Una barbería especializada en cortes de caballero en la que se ofrece un servicio muy personal y personalizado convirtiéndose en uno de los locales más importantes de Jerez en cuanto a la barbería moderna.

Cambios radicales

Una de sus secciones más famosas son los cambios radicales. ¡Javier hace magia con las tijeras! Ponerse en sus manos, sin duda alguna, es salir con otra vibra. Además de con un cambio al más puro estilo 'Cámbiame'.

Además de los cortes de moda, en Ocabarber se realizan mechas, tintes y unos diseños muy muy curiosos.

"Giro la cabeza hacia atrás y es impresionante lo que hemos conseguido en tan solo 2 años. Hemos pasado de pelar en la cocina de un colega porque mi madre no me dejaba pelar en mi casa, con una silla de escritorio y unos materiales nefastos, a pelar en una peluquería mía que para mi gusto esta guapísima, con un trabajador y con las citas llenas hasta que termine el mes. No se como agradeceros tanto pero si algo he aprendido es que con trabajo y un poco de cabeza puedes conseguir todo lo que te propongas", comenta el joven en sus redes sociales.