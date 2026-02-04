Febrero trae a Sanlúcar más teatro, exposiciones y literatura "para todos los públicos"

Sanlúcar es un destino ideal para visitar en invierno, a pesar del temporal que se vive estos días en España y que afecta seriamente a la provincia de Cádiz. En general, el ambiente y las alternativas de ocio son variadas y el ambiente sanluqueño invernal está lleno de encanto. Los días allí están aderezados por una oferta que incluye teatro, presentaciones literarias, exposiciones y otras actividades para todos los públicos.

Programación cultural de febrero 2026, en Sanlúcar

El mes de febrero ha comenzado con la exposición de tipos del Carnaval de Cádiz y su provincia, titulada ‘Tipo, tipo’ , ya inaugurada en el Centro Cultural La Victoria. Organizada por la Asociación Cultural Carnavalesca ‘El Pitijopo’, con la colaboración del Ayuntamiento. Permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo.

En cuanto a la programación teatral, el Auditorio Municipal ‘Manolo Sanlúcar ’ acogerá tres representaciones. Así, el sábado 7 de febrero, a las 19:00 horas, se escenificará la obra El pequeño campamento de las travestis , de la Asociación LGTBIQ+ Personas y la Asociación ‘El Carrusel’. El viernes día 20, a la misma hora, será el turno de La gaviota , de Crisantemo Teatro . Ya el domingo 22, a las 18:00 horas, también en el Auditorio Municipal, se representará la obra La plasmatoria , de la Muestra de Teatro Joven.

En el ámbito literario , por un lado, el viernes 20 de febrero, a las 19:00 horas, se presentará el libro Leyenda de Telus: Nublada senda , de J. del Boc, en la Biblioteca Municipal 'Rafael Pablos'; y el miércoles 25 día 25, a las 19:30 horas, el libro L os últimos pieles rojas , de Juan José Téllez, en la Casa de la Juventud.

La programación cultural de febrero también incluye un cinefórum en torno a la película El maquinista de la General y el cortometraje La psicología de los monstruos , el viernes 6 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa de la Juventud; y la conferencia titulada La importancia del árbol urbano en tu salud , a cargo de la doctora Valle Fernández y organizada por la Plataforma Ciudadana por la Conservación, Cuidado y Ampliación del Arbolado Urbano y Periurbano, el jueves 26 de febrero, también a las 19:00 horas en la Casa de la Juventud.

El documento del mes del Archivo Municipal será el cartel del Carnaval de Sanlúcar de 1984.

Con esta programación cultural, Sanlúcar deja clara su apuesta por “una cultura de calidad, amplia, variada y para todos los públicos”.

Toda la programación cultural del mes de febrero está disponible en el siguiente enlace de la página web del Ayuntamiento: https://www.sanlucardebarrameda.es/es/cultura-programacion

¿Te animas a visitar Sanlúcar en febrero?