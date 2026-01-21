El fundador de Little John, en Rota: "Un influencer me quería cobrar 3.000 euros por venir a probar hamburguesas. Para eso las pruebo yo"

"Dejé la alta gastronomía y las estrellas Michelin por abrir una hamburguesería en mi pueblo". así se presenta Juan Ruiz Henestrosa, quien fue director de sala de Aponiente y pasó a hacer realidad un sueño: Little John (plaza La Cantera), un 'diner' inaugurado en julio de 2020. El dos veces Mejor Sumiller de Europa y Premio Nacional de Gastronomía se dedica en cuerpo y alma a su hamburguesería.

Little John se crea con la intención de acercar a todo el mundo lo que Ruiz aprendió en la alta gastronomía a unos precios competitivos. Una de las peculiaridades de esta hamburguesería roteña es que anima a tomar sus deliciosas hamburguesas de autor con vino. De esta forma el roteño unió los dos mundos que le apasionan el vino y tener su propia hamburguesería que ha convertido a Little John en todo un referente gastronómico en este tipo de propuesta.

Ahora, el fundador de Little John ha sacado los colores a algún (o algunos) creador de contenido gastronómico. "Un influencer me quería cobrar 3.000 euros por venir a probar nuestras hamburguesas. 3.000 euros... Para eso las pruebo yo", asegura Juan Ruiz en uno de los vídeos publicados en redes sociales. El original reel continúa con el sumiller mostrando las numerosas disticiones que posee el establecimiento: miembro de Best Burger Spain en 2022, 2023, 2024 y 2025; Mejor valorado en Uber eats; Nuevos en la Guía Tapas 2025 y 2026; y desde 2020 Solete de la Guía Repsol.

El reel sigue con Juan Ruiz como único protagonista. Primero muestra uno de los entrantes destacando que en Little John se elaboran otros platos, no sólo hamburguesas. "Estoy harto de probarlo, pero ahora lo voy a probar como un influencer", se jacta antes de llevarse el tenedor a la boca. Lo acompaña con vino (sello de la casa), aunque puedes beber lo que quieras. "no te voy a reñir", bromea. A continuación, explica la burger La Emilita, nombre con el que homenajea a su madre Emilia, y un guiño a una de las hamburguesas más famosas de Manhattan, Finalista y 2º Premio Nacional en Burger Combat 2022.

Para finalizar, muestra uno de los postres más populares: Blondie Little John, un "brownie rubio" que consta de un bizcocho de chocolate blanco y pistacho con helado de vainilla y nueces pecanas caramelizadas.

¿Has vivido la experiencia de disfrutar de una hamburguesa acompañada de un champán o jerez?