The New York Times recomienda probar estos tres magníficos vinos del Marco de Jerez en 2026

Los vinos del Marco de Jerez viven un momento dorado. Se expanden por el mundo cosechando buenas críticas, alabanzas y premios. Tanto es así que, la prensa internacional no duda en recomendar degustarlos en este año que comienza, el 2026 que, además, coincide con la Capitalidad Española de la Gastronomía de Jerez.

Uno de los últimos en hablar abiertamente de las virtudes de los caldos del Marco es el jefe de cata y crítico de vinos del The New York Times, Eric Asimov, para quien España es el país "más emocionante" del vino, según su veredicto anual. Asimov se ha enamorado de los Ribera del Duero y de los jereces. Con respecto a estos últimos, afirma: "Me encantan estos jerez secos, que envejecen en barricas bajo capas de flor, como aperitivos y con maridajes tradicionales como almendras Marcona y jamón ibérico". Además, informa a sus lectores sobre la tierra en la que se producen: "Andalucía, una región en plena expansión, llena de fascinantes redescubrimientos y vinos maravillosos". De la amplia variedad de jereces, selecciona tres de ellos resaltando "la belleza del buen fino y la manzanilla".

Manzanilla La Gitana En Rama.

Manzanilla La Gitana en Rama(Sanlúcar de Barrameda)

Elaborada con uva palomino fino de las soleras centenarias de la bodega, con 8 años en botas de roble americano de 150 años que le otorgan una máxima expresión. De color amarillo pajizo y fragancia marinera, de aromas complejos y punzantes, con notas características de su crianza biológica: fruto seco, levadura, madera antigua, hierbas y recuerdos salinos. De boca fresca y ligera, untuosa y delicada. Este vino evita al máximo cualquier tratamiento previo al embotellado, de manera que la diferencia entre el vino que uno podría catar directamente de la bota sea mínima respecto del que encontramos en la botella. De la bota a la copa, como gustan decir en la misma bodega. Precio: 6,50 euros.

Valdespino Fino Inocente.

Fino Inocente (Jerez)

Se trata de un vino generoso elaborado por la bodega Valdespino, una de las bodegas más antiguas de Jerez. El primer miembro de la familia Valdespino que se dedicaba al cultivo de la vid y a la crianza de los vinos jerezanos fue Don Alfonso Valdespino (S.XIII). Actualmente Valdespino pertenece al Grupo Estévez. Toda la uva utilizada para la elaboración de los vinos de pago de Valdespino procede del pago de Macharnudo Alto, situado a unos 5 kilómetros al noreste de Jerez, a 135 metros sobre el nivel del mar, sobre suelo de albariza, típica de la zona. Valdespino Fino Inocente es un vino elaborado con Palomino Fino del famoso Pago Macharnudo Alto, con cepas de más de 25 años. Fermenta el mosto yema en botas de roble americano de 500 litros, y realiza su crianza bajo velo en flor recorriendo 10 criaderas, algo inusual para un fino, ya que, normalmente, pasan entre 3 o 4 criaderas. La crianza es de un mínimo de 10 años. Marida con tortillitas de camarones o salmorejo y eleva cualquier tapeo dentro y fuera de Jerez. Precio: 15,95 euros.

Fino Antique, de Fernando de Castilla.

Fino Antique (Jerez de la Frontera)

De color dorado brillante y una nariz de notable intensidad. Es fresco, delicado y elegante, con una boca donde predominan las notas a avellana, roble, aceituna verde y toques salinos muy agradables. Se elabora mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras en botas de roble americano, y tiene una vejez media de 9 años. Se encabeza por segunda vez hasta alcanzar los 17 grados. Marida a la perfección con langostinos, gambas, jamón ibérico, pescado y con la cocina marinera, en general. Precio: 24,90 euros.