Experiencias con alma en Jerez que "te pegan un revolcón del bueno": "Jerez no suena, retumba"

Hay muchos tipos de turismo y de escapadas en función de los intereses de cada quien. Lejos quedó el limitarse a subir en un autobús para tener una panorámica del lugar que se visita y asombrarse con las vistas de su paisaje y de los edificios. En la actualidad, están muy de moda los free tour o los tours temáticos, que ofrecen una visión algo más particular de una ciudad o barriada. Aunque si algo está realmente en tendencia es el turismo gastronómico y de experiencias. Éste en Jerez contempla un amplio abanico de posibilidades de las cuales se hacen eco algunos creadores de contenidos específicos como en la cuenta @vivelavidaroca_2020.

Sara y Nadia Muga son el allma de @vivelavidaroca_2020. ambas creadoras presumen de no mostrar lo típico, sino de dar a conocer "viajes distintos, gastro y experiencias con alma". Uno de esos destinos elegidos en sus contenidos, cómo no, es Jerez, ciudad que según ellas, "da para mucho más de lo que crees" en un día: "Hablamos de experiencias que te pegan un revolcón (del bueno). Jerez no suena, retumba". Las propuestas con las que han disfrutado del alma de Jerez son tres: el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, una visita para conocer la historia del vino en Domecq, y espectáculo flamenco en Puro Arte.

"Un día aquí alcanza para entender tres cosas: que los caballos pueden bailar, que el vino también cuenta historias y que el flamenco te atraviesa sin pedir permiso", afirman en su blog.

Imagen de archivo de una de las galas de la Real scuela andaluza de arte ecuestre. / Pascual

'Cómo bailan los caballos andaluces'

Antes de ver el espectáculo, recomiendan conocer la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, las distintas funciones que se desempeñan y, por supuesto, informarte de cuál fue el origen de esta institución, así como el desarrollo de su historia. Entonces, ya se está preparado para disfrutar de 'Cómo bailan los caballos andaluces'. "Entiendes que esto no es una exhibición. Es una conversación. Caballo y jinete dialogan, y tú estás ahí, en primera fila, con la piel un poco más de gallina de lo que esperabas. Cuando termina, nadie sale corriendo. Hay aplausos lentos, miradas largas y esa sensación de haber visto algo que ya casi no existe".

Bodegas Álvaro Domecq, en Jerez.

Visita a Bodegas Domecq

Después del espectáculo ecuestre, recorrieron las Bodegas Domecq, en la que no faltó una cata de tres grandes vinos. "Filas y filas de botas donde el vino envejece en paz, siguiendo ese sistema de criaderas y soleras que parece sencillo de explicar… hasta que te lo explican y descubres que es pura ingeniería emocional. Hay sitios donde el vino no se guarda: Se cultiva".

Tablao Puro Arte, en Jerez,

Espectáculo flamenco en Tablao Puro Arte

Dicen que no sentían atracción por el flamenco... Sin embargo, en Tablao Puro Arte, "no toca el alma: la revienta a compás" y la comida "no es un trámite: es parte del ritual".

"Todo lo que creías sobre el flamenco se queda pequeño. Muy pequeño", aseguran las travelbloggers que nunca antes habían disfrutado de un espectáculo flamenco en vivo, y a pesar de no entender nada técnicamente, pero entiendes todo emocionalmente". A ellas les llama la atención, por ejemplo, cómo la bailaora te mira "y es como si te estuviera leyendo el alma" o las lágrimas que no pueden contener algunos espectadores.

Estas son las tres experiencias de Jerez que tocan el alma, según Sana y Nadia Muga. ¿Conoces tú otras?