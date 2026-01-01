Aperturas en Jerez: Bares y restaurantes que no debes perderte en 2026

El año 2025 pasará a los anales de la historia de Jerez por haber aunado esfuerzos de productores, hosteleros, empresarios, artesanos y administraciones para dar forma al proyecto de la candidatura con el que se logró la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026. Este título ha cambiado para mejor el rumbo de otras poblaciones como la de Sanlúcar de Barrameda, sin ir más lejos, que ostentó el mismo título en 2022.

A lo largo del año que acaba de estrenarse, Jerez organiza medio centenar de eventos gastronómicos que acapará los focos del país entero. Y a este protagonismo se ha sumado con su talento, esfuerzo y ganas varios establecimientos -tabancos, bares, tabernas, restaurantes, pastelerías, bocaterías y gastronómicos- que demostrarán su maestría en el arte culinario local. Algunas de estas propuestas son las que a continuación te recomendamos, para que estés al día de todo lo nuevo que se cuece en Jerez Capital Española de la Gastrnomía 2026.

Qué bares de Jerez no debes perderte en 2026

Taberna Aobe, en avenida del Ejército (Jerez).

Taberna Aobe

El chef Montxo Herrera y la maître y alma del proyecto, Claudia Erdozáin, inauguraron en octubre este establecimiento ubicado en avenida del Ejército. Enamoran a los comensales con la mejor gastronomía tradicional con sello propio. La carta de Aobe está pensada con el fin de ser compartida. No es muy extensa porque, dicen, "prefieren poco bueno, a mucho regulero”. En ella no faltan platos clásicos como las gambas al ajillo o la ensaladilla y otros “chulos” como el bikini de sobrasada, chorizo y queso. Está supeditada al mercado, así como a los intereses y al ánimo del chef. “Cada día veo lo que hay en el mercado. Yo me divierto", afirmaba a Diario de Jerez. Perdiz en escabeche, judión con callos o el arroz con perdiz son algunos de sus ricos manjares, elaborados con productos muy de la tierra. "Queremos que se sorprendan porque les recuerde a la comida de su abuela”, apostillan.

El gastronómico Martié, de Isidro López, en Jerez.

Martié

Algunos establecimientos que ya triunfaban han virado, tomando nuevos rumbos. Es el caso de Tiemar, de isidro López, ahora reconvertido en el gastronómico Martié, el sueño de su chef. En su cocina prepara platos “de autor, de vanguardia y tradicional con unos toques de modernidad” y su aforo no supera los 18 comensales. La carta hace referencia al ‘Año cero’ de Martié, con el menú Tarab compuesto por 13 pases. Su aforo no supera los 18 comensales. Asistir a este espectáculo gastronómico cuesta 89 euros y 45 euros más con la selección de vinos para maridar.

La Patisserie de Berlín, en Jerez.

La Patisserie de Berlín

El psado mes de noviembre se inauguró en calle Porvera, junto al emblmático bar de La Moderna, ‘La Patisserie’ de Belín. Tiene como objeto evocar a las pastelerías elegantes del París de los años 40, por ello, la estética del local está inspirada en esa época“siempre sin perder nuestra esencia”, la del obrador de Berlín. En su decoración destaca una bombonera preciosa de estilo Luis XV. Ofrecen ricos macarons y bombonería a granel. Todo ello, además de las tartas, vasitos de postre, pestiños, tartas de queso de varios sabores, bagels y otros productos que han cosechado la buena fama de la firma Berlín. Los clientes, además, tienen la posibilidad de confeccionar las cajas de bombones al gusto.

Bocatería Xerez. / Bocatería Xerez

Bocatería Jerez

Su (re) apertura a principios de diciembre, contribuye a ampliar la oferta hostelera de la ciudad con un nuevo concepto de negocio que hasta ahora no existía en Jerez. El emblemático establecimiento, situado en avenida Alcalde Jesús Mantaras, justo en la rotonda del Estadio Municipal de Chapín, elabora bocatas gourmet, que nada recuerdan a lo propio de los locales de comida rápida. "Los bocadillos se preparan con solomillo, presa, pollo de corral, con productos de gran calidad que querrás degustar en su restaurante, con pan recién horneado y una presentación cuidada". También debes dejarte sorprender por la decoración del interior del local.

Barra Luque, en plaza Monti (Jerez).

Barra Luque

Este restaurante de Antonio Luque reivindica el protagonismo de la barra, tal y como se deduce de su denominación. Situado en plaza Monti, junto al Arenal, en este restaurante se degustan tapas de la abuela y presumen de cerveza bien helada. Además sirven "desayunos con arte". Tartar de salchichón y oloroso, huevos rellenos de bacon, puerro y un toque de brandy o las patatas aliñás con puntería, "las hacemos como se han hecho aquí toda la vida: sin ruido, con buen género y con ese punto que en la barra se nota al momento", son algunas de las exquisiteces que puedes tomar en este rincón de Jerez, recientemente abierto al público.

Tabanco Los Tres Reyes, en calle Corredera. Jerez.

Tabanco Los Tres Reyes

2025 cerró con la recuperación de este tabanco emblemático, en calle Corredera. Con la esencia de estos históricos estableciminetos típicos de Jerez y el valor añadido de las tapas elaboradas y el pescaíto frito. Éste también se prepara para llevar. La garantía es que traen el producto de escasos metros, directamente del Mercado Central de Abastos, donde realiza su compra navideña el famosísimo chef, José Andrés.

¿Quién da más?