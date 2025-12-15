Así es el gran Mercado de Navidad de Jerez en la plaza del Arenal en imágenes

La oferta navideña de Jerez no se limita a sus zambombas. La programación cultural, de ocio y entretenimiento para esta época del año cuenta con otros muchos alicientes: exposiciones, belenes, conciertos y espectáculos de Navidad, pasacalles, villancicos teatralizados y un largo etcétera.

Uno de los grandes atractivos en estas fechas es el ya tradicional Mercado Navideño de la plaza del Arenal. Una veintena de puestos abastecen a jerezanos y visitantes de una gran variedad de productos, desde figuras para los belenes, elfos y bolas de Navidad a dulces navideños, golosinas, artesanías o miles de posibles caprichos que darse o regalos con los que obsequiar a los seres queridos.

Uno de los productos estrella de este 2025 son las bolas de Navidad personalizadas y, otro, las patatas fritas artesanales, y hay muchos más.

Este mercado abre por las mañanas desde las 11:00 a las 14:00 horas y por las tardes desde las 17:00 a las 20:30 horas.

Ir allí sin prisas, recorrer un año más cada uno de los puestos es un auténtico regalo y lo compartimos contigo...