Ya se han celebrado tres fines de semana de zambombas en Jerez este 2025. Han comenzado antes que en ediciones pasadas y están viniendo personas de fuera por primera vez a vivirla como nunca.

El pasado 30 de noviembre, este medio publicaba que la ciudad jerezana se había convertido en destino estrella de Andalucía durante la Navidad. “Desde Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva y casi desde cualquier rincón de Andalucía, se ofrece la posibilidad de visitar la ciudad con distintas opciones”, escribía la periodista Ana Villegas, desglosando las mil y una posibilidades de venir a disfrutar de este Bien de Interés Cultural desde 2015 y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Viene bien siempre recordar esto último, pues implica el deber de las administraciones de proteger esta tradición.

Famosos, conocidos y no conocidos desfilan por la ciudad, beben cantan y bailan a la Nochebuena, a la llegada del niño Jesús. El nombre de Jerez suena en diferentes medios de ámbito provincial, regional y nacional. Pero los titulares más recientes no son del todo positivos y muchos jerezanos y jerezanas se preguntan si esta es la auténtica zambomba de Jerez y qué hacer para no desvirtuarla. Lo que antes eran solo unos pocos vecinos del centro molestos por el ruido, la suciedad y el difícil acceso, se ha convertido en una voz generalizada que se aprecia en las redes sociales y en las sobremesas de cualquier habitante de Jerez.

Uno de los momentos durante una zambomba en el centro de Jerez. / Miguel Ángel González

María José Cabral Rojas ha resumido ese sentir en un comentario en la red social de Instagram: “Soy jerezana y me encantan las zambombas, pero esto se nos ha ido de las manos: aglomeraciones, apretujones, botellonas, borracheras. La verdadera esencia y encanto de las zambombas se ha perdido. Los propios jerezanos no podemos ni pisar el centro el fin de semana, es una pena. Y comer, como no reserves antes, no comes en ninguna parte. ¡Eso es Jerez en Navidad!”.

Otras van más allá, profundizan no sólo en las molestias para los residentes de la zona centro, lamentando que se esté diluyendo el aspecto religioso de las zambombas. “Se ha desvirtuado lo que es la zambomba real y que los que están viniendo lamentablemente no la van a conocer, porque no es un espectáculo sino una reunión para particulares cantando juntos para celebrar la Navidad y con su sentido religioso. No es lo que se está vendiendo”, opina la abogada Yolanda Morales Monteoliva.

Puede que Morales Monteoliva tenga razón y quizá muchas personas que vienen a vivir en primera persona una zambomba de Jerez lo pasan bien, vuelven a sus hogares con resaca, selfies y reels, pero sin conocer una auténtica Zambomba de Jerez de verdad.

¿Estás de acuerdo con estas opiniones sobre el fenómeno de las Zambombas de Jerez?