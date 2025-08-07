Una gran ruta para un gran puente de agosto: visita los prodigiosos monumentos naturales de la provincia de Cádiz

El mes de agosto es sinónimo de oportunidad. Sólo en agosto tenemos la ocasión de disfrutar de una lluvia de estrellas, por ejemplo. Cada año, también en el mes de agosto, la inmensa mayoría de los españoles y españolas disfrutan de un puente maravilloso. El 15 de agosto es una de las fechas más señaladas del calendario. Se celebra la Asunción de la Virgen María, una festividad religiosa con mucha tradición en España y en otros países de mayoría católica.

En Jerez, quien puede, aprovecha para realizar una escapada estival. Así que esta es nuestra propuesta si andas en Jerez o muy cerca, toda una suerte, ya que, gracias a sus buenas comunicaciones, resultará fácil disfrutar de esta ruta monumental que, ojalá te sea inolvidable.

Ruta por los Monumentos Naturales de Cádiz

Los lugares que te proponemos recorrer son aquellos en los cuales se encuentran ubicados los Monumentos Naturales de Andalucía de la provincia de Cádiz. La Junta concede esta denominación a los monumentos que, por sus características, merecen ser protegidos por la comunidad. La provincia cuenta con cinco lugares que han recibido esta distinción, un gran reclamo turístico que puedes visitar en una gran escapada como la del puente de agosto.

Los Corrales de Rota

Corrales de Rota

Apenas a media hora de Jerez, se encuentran los corrales de Rota. Son construcciones para la pesca que se han adentrado en el mar con la finalidad de aprovechar las mareas. Poseen un gran valor natural y tradicional en la zona, dado que es un arte de pesca de gran antigüedad. La técnica que se utiliza en los corrales es más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Los primeros corrales se remontan a la época romana. Lo ideal es ver cómo baja la marea y así apreciar el funcionamiento de este Monumento Nacional de Andalucía.

Tómbolo de Trafalgar

El Tómbolo de Trafalgar es el único ejemplo de tómbolo doble en Andalucía. / D.C.

Pequeño islote de arenisca situado entre las ensenadas de Conil y Barbate (Cádiz) y unido a la costa por un doble tómbolo transversal compuesto por arenas sueltas de origen reciente que dan lugar a una flecha. En su zona sur, alrededor del faro, existen diversos yacimientos arqueológicos, como una factoría romana de salazones y un asentamiento hispano-musulmán. Frente a sus costas tuvo lugar en 1805 la famosa Batalla de Trafalgar. Otro de los alicientes es que se encuentra en una de las mejores playas vírgenes de la provincia.La Duna de Bolonia.

Punta del Boquerón

La Punta del Boquerón, en una imagen de archivo. / ROMÁN RÍOS

Se trata de una lengua de tierra que se extiende entre el caño de Sancti Petri y el océano Atlántico. Se encuentra, además, dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El Monumento Natural Punta del Boquerón es una flecha litoral compuesta por una línea de dunas vírgenes emergidas del Atlántico, frente a las Marismas de Sancti Petri. Junto al indudable valor paisajístico del entorno, dominado por caños, islotes y el mar del estuario del Guadalete, este monumento natural es una muestra más de la compleja formación de la costa en la bahía gaditana.

Peña de Arcos

Peña de Arcos.

En este caso nos alejamos de la zona costera para trasladarnos a la entrada de los Pueblo Blancos. El último Monumento Natural de Andalucía se halla en Arcos de la Frontera. La Peña de Arcos es una impresionante formación geológica, de gran envergadura, originada por la acción erosiva del río Guadalete, que al discurrir por una zona caliza realiza una erosión diferenciada que da lugar al modelado de varios meandros y dos tajos de gran envergadura. Está compuesta por "tosca", que sobrepasa el kilómetro y medio de longitud y los 100 metros de altura. Los edificios históricos situados en la parte más elevada del macizo, el núcleo del conjunto monumental de Arcos, contribuyen a definir uno de los paisajes más singulares de Andalucía.