La hamburguesa del año que rinde homenaje a Jerez y a un pionero de las burgers: Majareta Franklin

2026 en Jerez se vive, se siente y sabe diferente. No es para menos. Durante los trescientos sesenta y cinco días de este año, la ciudad jerezana, quinta más importante de Andalucía, presume de ser la Capital Española de la Gastronomía. Los establecimientos abrillantan cuberterías y cristalerías, elaboran sus mejores platos y muestran su mejor sonrisa a los clientes para demostrar que son dignos del título. El Ayuntamiento, junto con los profesionales de la gastronomía jerezanos, se ha encargado de diseñar un calendario de eventos gastronómicos para celebrarlo por todo lo alto. Al gunos restaurantes de Jerez y poblaciones de los alrededores, por iniciativa propia, también lanzan propuestas que con motivo de la capitalidad, algunas de lo más sabrosas y originales.

Este es el caso de la hamburguesería capitaneada por el reconocido sumiller roteño Juan Ruiz Henestrosa, Little John Burgers & Things, en Rota. En este local extiende un novedoso concepto gastronómico que invita a comer hamburguesas de autor con espumosos y jereces desde su apertura en plena pandemia. Para celebrar la capitalidad gastronómica jerezana, Ruiz Henestrosa lanza una burger especial con la que espera estar a la altura. Ésta homenajea a la ciudad de Jerez y a quien considera el pionero en las hamburguesas, de ahí el nombre de la elaboración: Majareta Franklin

Para elaborar esta burger "hemos rescatado una de las clásicas de Majareta Franklin, "una de las que más me gustaban cuando iba a comer allí". Elaborada con su carne de siempre, lleva crema de champiñones a la que han añadido algún boletus y un queso oloroso de El Bosque -a través del cual pretende hacer otro guiño a Jerez-, un huevo frito de campo, coronándola con panceta ibérica. Continuando con su concepto de unir vinos con hamburguesas, para esta burger Ruiz Henestrosa ha seleccionado un fino de larga crianza de Maestro Sierra. Esta deliciosa creación, no sólo será la hamburguesa del mes, dado que, se podrá degustar todo el 2026, mientras Jerez sea Capital Española de la Gastronomía.

Además de todo esto, el roteño anuncia su satisfacción por participar en Madrid Fusión en la Wine Edition, que tiene lugar del lunes 26 al 28 de enero. Representará a Jerez, a sus vinos, a su gente, y, por supuesto, a su firma, Little John.