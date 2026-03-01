I Ruta de Platos y Postres de Cuaresma, en Rota: 23 bares, restaurantes, cafeterías, heladerías y pastelerías dan a conocer el delicioso recetario popular

A la la Ruta del Caracol, la Ruta Tapa a la Roteña o la Ruta de Platos de Cuchara, ya cosolidadas, se suma una nueva propuesta gastronómica en Rota, la Ruta de Platos y Postres de Cuaresma. Con ella, el municipio de la costa noroeste de Cádiz prueba una vez más que apuesta por la promoción de la gastronomía local como atractivo turístico, apoyando al sector hostelero y poniendo en valor la riqueza y variedad culinaria de Rota a lo largo de todo el año.

El Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación municipal de Promoción Turística, pone en marcha este domingo 1 de marzo y por primera vez la Ruta de Platos y Postres de Cuaresma, una iniciativa que se desarrollará hasta el próximo 5 de abril y que nace con el objetivo de reforzar la oferta turística y hostelera de la localidad a través de su gastronomía más tradicional.

Esta nueva propuesta incorpora un atractivo más a la amplia programación gastronómica del municipio, apostando en esta ocasión por los sabores vinculados al tiempo de Cuaresma, con recetas y elaboraciones que forman parte del recetario popular transmitido de generación en generación.

La ruta cuenta con la participación de un total de 23 establecimientos hosteleros de la localidad: 15 bares y restaurantes, y 8 cafeterías, heladerías y pastelerías.

Bares y restaurantes participantes

En estos establecimientos se podrán degustar platos y guisos propios de la Cuaresma, elaborados sin carne entre sus ingredientes, como garbanzos con bacalao, habichuelas con tagarninas o chícharos con huevo, entre otros ejemplos de la cocina tradicional de estas fechas.

Bar La Merced

Bar Rubio Corona

Bar San Antonio

La Callejuela

La Moderna

La Pérfola

La Gaditana Casa de Comidas

Tapaboca Bar Gourmet

Bar Ágora

Lo Nuestro

Mi Capitán

El Bujío

Makanai

Restaurante La Gaviota

Restaurante El Embarcadero

Pastelerías y heladerías participantes

En todos estos establecimientos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de postres tradicionales como torrijas, alpisteras, bizcochos caseros, así como propuestas innovadoras como helados de torrijas, bollos de aceite o torrijas con crema pastelera y helado de vainilla.