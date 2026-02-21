El restaurante de Rota que triunfa: tiene menú ejecutivo y está incluido en la prestigiosa Guía Repsol

'Kammala' posee diferentes acepciones. Unos dicen que en Hausa (África) significa "momento idóneo", otros que "sentirse completo", por ejemplo. De lo que no cabe duda es que en Rota, Kammala es el nombre de uno de los restaurantes de la población que está triunfando en este 2026. Este establecimiento abrió sus puertas en 2022 y este mes de febrero celebra su inclusión en la Guía Repsol, una de las más prestigiosas en el ámbito gastronómico.

En el listado de Restaurantes Guía Repsol, se adhieren a aquellos "donde la calidez se contagia y la cocina con corazón se siente en platos y tapas. Ese restaurante en el que la fidelidad de la clientela y el producto sincero presagian una grata experiencia que se complementa con una oferta de vinos sencilla pero adecuada".

Salón del restaurante Kammala, nuevo Restaurante de la Guía Repsol 2026.

"Hoy compartimos algo muy especial. Kammala ha sido reconocido como Restaurante Guía Repsol 2026. Un reconocimiento que pone en valor el trabajo diario de nuestro equipo, el respeto por el producto y la experiencia que buscamos ofrecer en cada servicio". Así daban la noticia los responsables del restaurante roteño en su perfil de redes sociales.

Este restaurante presume de preparar cocina de origen. "Creemos en una cocina que se siente antes de explicarse. En el respeto al producto, en el tiempo, y en los sabores que hablan de origen y de mimo", inciden. Definen su cocina como honesta, técnica y con alma. "La que se cocina en silencio… y se recuerda después".

Toda esta teoría se refleja en sus diferentes y variados platos acompañados por el pan del obrador San Antonio de Rota al que el restaurante le dan un punto en el carbón. La carta de Kammala se divide en diferentes apartados. Uno de ellos es 'Origen' en el que se encuentran algunos entrantes como el cremoso de burrata cubierto con carpaccio de langostino y tomates cherries confitados o el lingote crujiente de carrillada ibérica.

En el apartado de 'Aire y Agua' incluye platos de pescados poco o nada vistos en los restaurantes de la ciudad como el rape con curry al estilo Mediterráneo, dados de berenjena frita y espinacas salteadas con ajo, Pargo al pil-pil con guisantes salteados y crujiente de alga tosaka, el jurel marinado sobre tomate en texturas y pepino con emulsión de frutos rojos y ponzu o el tarantelo de atún rojo salvaje.

Plato del restaurante Kammala, en Rota.

'Tierra y Fuego' es el nombre de la sección de la carta en la que se incluyen las recetas donde las carnes, arroces y verduras son las protagonistas. En Kammala son expertos en carnes al carbón y cocina a baja temperatura: presa ibérica de bellota al carbón, costilla de ternera, 30 horas a baja temperatura, al estilo Kammala son ejemplos de ello.

Postre del restaurante Kammala, en Rota.

El postre guarda un lugar especial en la carta de este restaurante, denominado 'El quinto elemento'. Deliciosa tarta de queso con espuma de maracuyá y gel de albahaca, lemon pie y los pastelitos de almendra y crema de mascarpone con caramelo de Amarguiña son algunas de sus propuestas dulces para poner el broche final a una experiencia Kammala.

De martes a viernes disponen de Menú Ejecutivo por 22,50 euros. "Un menú pensado para disfrutar sin prisas", compuesto por entrante, plato principal y postre. Además, elaboran coctelería de autor, "pensada para disfrutarse sin prisa".