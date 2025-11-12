Jerez acoge un evento de auténtico arte: el XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez con talleres y premios para mayores y pequeños

Uno de los premiados en pasadas ediciones del Concurso de Modelismo ciudad de Jerez.

Jerez acoge el XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez, del viernes 14 al 16 de noviembre. El Callejón de los Bolos albergará tanto el concurso como la exposición de las pequeñas obras de arte en una cita ya consolidada, como lo demuestra esta décimo primera edición. Cabe recordar que la afición del modelismo consiste en construir y reproducciones en miniatura, a escala de máquinas, personas o edificios.

Este gran evento está organizado por Club Modelismo Jerez “creado por unos amigos apasionados del modelismo y de las miniaturas en el cual nos reunimos para pintar y montar maquetas”. En esta iniciativa colabora el Ayuntamiento de Jerez en el marco de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

En primer lugar, se llevará a cabo la entrega y recepción de las figuras durante la jornada del viernes, 14 de noviembre, desde las 17:30 hasta las 20:30. También podrá efectuarse el sábado por la mañana de 10:00 a las 14.00 horas. Será entonces cuando pasen a ser colocadas en la exposición.

Posteriormente, la muestra se abrirá al público en general a partir del sábado por la tarde. También es posible visitarla el domingo por la mañana.

La entrada a la exposición es libre y gratuita, de modo que cualquier persona tiene la posibilidad de entrar, pasear y conocer las obras que componen la muestra de este encuentro anual. Podrá admirar cada una de las figuras y maquetas, así como realizar compras de todo lo relacionado con el modelismo.

Jerez acoge el XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez en el Callejón de los Bolos. / clubmodelismojerez

Esta jornada del sábado también está pensada para los más peques, quienes podrán participar en el taller infantil, de carácter gratuito. A través de esta actividad se les enseña a pintar las figuras de forma amena y divertida desde las 17:30 a las 19:00 horas.

Cartel del XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez.

El domingo, 16 de noviembre, a las 13:00 horas está prevista la entrega de premios. Serán galardonados todos los niños y niñas, un premio a cada categoría y un premio especial ‘The best of Show’ para la mejor figura del evento.