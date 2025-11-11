Conciertos, exhibiciones y buen rollito en el IV Festival de la Tinta de Sanlúcar, evento de referencia en el mundial

El Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’ acogerá del 14 al 16 de noviembre la tercera edición del Festival de la Tinta, un evento organizado por la Asociación Cultural de Tatuadores ‘Medussa’ con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar y otras entidades. El evento permanecerá abierto a todo el público. La entrada será gratuita a partir de las 20:00 horas. El sábado por la noche, tras la entrega de premios, tendrá lugar un tiempo de convivencia amenizados con conciertos.

Un total de 70 tatuadores no sólo de España, sino también de otros países, como Portugal, Chile y México, participan en el concurso que conforma el corazón de este festival cuyo programa incluye también talleres, conciertos, puestos de artesanos y una exposición de motos, entre otras actividades.

Entre otros muchos, el artista Daniel Prados estará en esta edición. Podrás encontrarle en el Stand 'D'prados tattoo'. Al artista tatuador Mancinho lo hallarás en el stand "Esto es una empresa seria". 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐢 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳 se encontrará en el stand 'Secret band tattoo'. La roteña 𝕷𝖆 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 𝕿𝖆𝖙𝖙𝖔𝖔, es otra de las artistas con la que puedes reservar tu cita en el Centro Municipal de Exposiciones sanluqueño en 'Imperial art'. "Los tatuadores y sus pieles pueden entrar en el recinto desde las 8 de la mañana. La apertura al público es a las 10", informan desde la organización.

Festival de la Tinta. Sanlúcar.

Ann Monterroso y Chucky González serán algunos de los miembros del jurado. Valorarán las diferentes obras teniendo en cuenta criterios como el encaje del tatuaje en el cuerpo, la técnica, el contraste, la limpieza, y la calidad de permanencia, entre otros.

Se trata de un concurso de prestigio que va creciendo año tras año, como lo pone de manifiesto la participación incluso de tatuadores de fuera de nuestro país.

La asociación Medussa ha logrado consolidar este evento de referencia en el mundo de los tatuajes. Además, un año más, el colectivo Medussa abre las puertas del evento a la Asociación Antibullying de Sanlúcar (ABSA), entidad a la que mantiene su apoyo.