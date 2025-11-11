La antigua Roma ‘invade’ Chipiona durante tres días con recreaciones históricas, talleres participativos y actividades culturales

Chipiona ultima los detalles para celebrar por todo lo alto unos días de reencuentro con su historia. Se trata de la cuarta edición del Festival Romano Turris Caepionis que se desarrollará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre.

El IV Festival Romano ‘Turris Caepionis’ regresa como un espacio de encuentro entre historia, cultura y ciudadanía, promoviendo tanto la implicación de los vecinos como el atractivo turístico de Chipiona.

Esta iniciativa surgió con la intención de que el pueblo de Chipiona se enriquezca de una cultura de la que proviene y de la que se ha nutrido durante muchos años de su historia. Una edición más de este festival pretende poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio de la costa noroeste. Para ello, realizarán una experiencia inmersiva recreando la vida en la antigua Roma. Recreaciones históricas, actividades culturales y talleres participativos destinados a todos los públicos completan los tres días de su prolífica programación.

Las actividades se concentrarán en dos de los enclaves más emblemáticos del municipio, el Castillo de Chipiona y la plaza de Andalucía, donde la historia cobrará vida en un ambiente festivo y educativo que refuerza el compromiso de la localidad con la conservación y difusión de su legado histórico.

Programación IV Festival Romano ‘Turris Caepionis’

Viernes 14 de noviembre. Este día dará comienzo el festival con la inauguración en el Castillo a las 18:30 horas. Posteriormente, a las 19:30, tendrá lugar la treatralización-monólogo ‘El funeral de Actius. Ritos funerarios romanos’. A continuación, en el mismo lugar, se representará la teatralización-monólogo ‘Mujeres Annae’ Emprendimiento femenino en época romana. A las 21:00 horas se procederá a la proclamación del Laureado del Festival Romano para finalizar media hora después con una cata de vinos romanos.

Viernes 14 de noviembre en el Festival Romano Turris Caepionis.

Sábado 15 de noviembre, en el Castillo de Chipiona, A las 11.30 arrancará el taller infantil ‘Juguetes romanos’ y a las 13.00 horas otro taller infantil, ‘Artesanos y oficios en época romana’. A las 18:30 de la tarde dará comienzo la recreación histórica ‘Termopholium’. Tabernas, bares y vinos en época romana. Más tarde, en plaza de Andalucía se podrá disfrutar de ‘Numera Gladiatoria’, la recreación histórica de lucha de gladiadores.

Sábado 15 de noviembre en el IV Festival 'Turris Caepionis' de Chipiona.

En el tercer día y último del festival, el domingo 16 de noviembre, en el Castillo se llevará a cabo un taller de perfumería de la antigüedad a las 11.00 horas y a las 12:00 horas otro de joyería romana y, finalmente, a las 13:00 horas un taller de toga romana para todos los públicos. Estos tres talleres están abiertos a todos los públicos.