Soy de Jerez y comer en el bar restaurante Traziego fue un “acierto total”: “Todo estaba increíble”

“El trasiego es el cambio del vino, de un recipiente a otro. Con Traziego, con ‘z’, queremos transmitir la defensa de nuestra manera de hablar y de ser, ligada a nuestra comida”. De esta sencilla forma, el bar restaurante jerezano explica el origen de su nombre.

Traziego se encuentra en la zona norte de la ciudad, en concreto, en la avenida Voltaire, frente al Corte Inglés. Si vas allí, no lo dudes, será un acierto seguro, avalado por las numerosas valoraciones positivas en redes sociales de clientes satisfechos. Y es que de este bar restaurante destacan, por un lado, la calidad y originalidad de sus platos, por otra, el trato exquisito de su personal.

En este restaurante te reciben con los brazos abiertos, no ponen mala cara por carecer de reserva, tampoco si llevas a niños pequeños (sí, es algo que sucede con más frecuencia de la que se pueda imaginar). El aire acondicionado no te deja helado y puedes comer en el interior coquetamente decorado, con la sensación de estar en una terraza, gracias a su amplio umbral con vistas al exterior. No es de extrañar, que sea un establecimiento frecuentado por familias jóvenes.

También resulta todo un acierto para el paladar. Presume de “cocina de producto, sabores de la tierra con nuestro toque personal”. La buena relación calidad-precio es elogiada por quienes se toman un momento para realizar las reseñas. “Un lugar que me ha sorprendido para bien en todos los sentidos, tanto por la calidad y presentación de la comida, la profesionalidad y simpatía de Manuel, José Antonio y Víctor que nos hicieron sentir como en casa. Muy recomendable. Vine con mi familia y nos encantó. Sin duda, volveremos”, comenta Ana María recientemente.

Interior del bar restaurante Traziego, ubicado en la zona norte de Jerez.

A Traziego van por la comida, y se quedan por todo lo demás: “Fuimos ayer lunes a cenar mi mujer mis hijos y yo, 6 personas, y fue un acierto total. No sabría decir qué plato estaba más bueno. Todo estaba increíble, una explosión de sabores cada uno de ellos. El camarero súper atento y encima los precios muy bien también. Volveremos sin duda”, asegura Sergio junto a la máxima valoración.

Carta

En este lugar elaboran el salmorejo que se comen aquellos que dicen “yo no como salmorejo”. Aquí, dicen, es un "error de principiante" pedir una de sus tostas para compartir. Puedes empezar abriendo boca con unas bravas, ensaladilla rica y suave o ensalada de rulo. Continúa con un sorprendente pulpo frito, el arroz estilo asiático o el taco de carrillá, entre otros platos exquisitos. La bebida, sea vino, cerveza, refresco o agua, la sirven bien fría.

Plato de Traziego (Jerez).

A tener en cuenta…