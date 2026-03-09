El papel determinante del jerez en la vida de J. R. R. Tolkien y de su gran éxito literario 'El Señor de los anillos'

Ian McKellen como Gandalf en una de las entregas de El Señor de los Anillos

Uno de los éxitos universales de la literatura es obra del escritor británico J. R. R. Tolkien (1892-1973), poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario, conocido principalmente por ser el autor de El hobbit y El Señor de los Anillos. Lo que aún muchos no saben es lo determinante que fue el jerez en la vida de Tolkien gracias a la figura de un párroco gaditano, conocido como el Tío Curro.

Tolkien nació en 1892 en el Estado Libre en Orange, hoy una provincia de Sudáfrica, y llegó a Inglaterra siendo un niño. Mabel, su madre, natural de Birmingham, era baptista, y regresó a su tierra con sus dos hijos para pasar una larga temporada. Allí recibió la noticia de que su marido, Arthur, católico y gerente del Bank of Africa Limited, había muerto de fiebres reumáticas. La tragedia les dejó en una situación económica maltrecha. Cuatro años más tarde, Mabel abrazó el catolicismo y asistía a la misa que oficiaba el sacerdote andaluz. Entonces fue cuando el tío Curro comenzó a prestarles no sólo ayuda espiritual, sino también económica, ya que, se convirtió en el tutor legal y figura paterna.

El sacerdote ayudó a Tolkien a acceder a la prestigiosísima Universidad de Oxford, donde se licenció, con honores, en Literatura Inglesa. Gracias a los valores que le transmitió, como el esfuerzo, consiguió plaza como profesor en la Universidad de Leeds. Hay quienes afirman que le pagó los estudios con los beneficios del jerez. Posteriormente Tolkien volvería a Oxford... como catedrático. Tío Curro continuó visitando al escritor y a su familia, incluso a Dover, donde el escritor se lo llevaba a la playa. Se vieron hasta su muerte, en 1935.

"Era un hombre muy alto, vestido con una larga capa y a pesar de su poderosa presencia y de la autoridad que desprendía era encantador conmigo, que era una niña muy pequeña", recuerda Priscilla, hija de Tolkien.

¿Quién era Tío Curro?

Francisco Javier Morgan Osborne, nacido en 1857, fue enviado a los ocho años a Birmingham para estudiar en el Oratorio de San Felipe Neri. Al acabar cada curso, regresaba a Cádiz. Su infancia estuvo marcada por ser medio emigrante, igual que Tolkien. Era hijo de un galés, anglicano, que se estableció en la provincia gaditana, bodeguero y exportador de vinos de Jerez. El fundador de las Bodegas Morgan se casó allí con una española, María Manuela Osborne y Böhl de Faber, católica. El padre de ésta también era inglés y fundó esas otras famosísimas bodegas portuenses Osborne. El matrimonio vivió en la calle Nevería y tuvo cinco hijos, todos ellos criados en el catolicismo.

El gaditano era en España Curro Morgan, para su familia en El Puerto era Tío Curro, y para Tolkien, era el padre Francis.

El Tío Curro imponía con su imagen característica por su altura, muy por encima de la media, y por vestir sotana.

Portada de 'El Tío Curro. La Conexión Española de J.R.R. Tolkien', de José Manuel Ferrández Bru.

El padre Francis en El Señor de los Anillos

Muchos se atreven a señalar la influencia e inspiración directa del padre Francis en 'El Señor de los Anillos'. Consideran que Tolkien plasmó la personalidad y los valores del español en uno de los personajes fundamentales de la obra Gandalf.

En el libro 'El Tío "Curro". La Conexión Española de J.R.R. Tolkien', obra de José Manuel Ferrández Bru, profundiza aún más en Francis Morgan y la influencia que ejerció sobre su protegido J.R.R. Tolkien. Retrata a Francis Morgan y al mundo del comercio del jerez en Cádiz, del que procedía.