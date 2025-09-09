Jerez se prepara para La Gran Fiesta Ochentera: una concentración de coches clásicos para conmemorar el 40 aniversario del Circuito

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto está de aniversario y lo celebra por todo lo alto con la Concentración de Clásicos de los 80. La Gran Fiesta Ochentera festeja los 40 años desde la primera competición oficial que tuvo lugar en el circuito. El encuentro tendrá lugar el 20 y 21 de septiembre en la calle Miguel de Unamuno, junto al Recinto Ferial, en la antigua Calle del Infierno de Jerez de la Frontera.

Un programa intenso para un fin de semana nostálgico

La Gran Fiesta Ochentera ha sido diseñada para ofrecer una experiencia completa, combinando la pasión por los vehículos clásicos con música, ocio y un ambiente festivo.

Sábado, 20 de septiembre

El día principal de la concentración arranca a las ocho de la mañana con la apertura del centro de acreditaciones. A partir de las nueve, se abrirán las food-trucks y los vehículos inscritos y acreditados tendrán la oportunidad de dar una vuelta al circuito tras los Safety Car de la Federación Española de Automovilismo. A las diez de la mañana, la Fan Zone y las animaciones musicales darán comienzo.

Concentración de coches clásicos / M.G.

El punto fuerte de la jornada será el “Concurso de Belleza 40 Aniversario del Circuito de Jerez”. Los participantes, que deben ir vestidos con moda de los ochenta, competirán en cuatro categorías:

11:15 horas: Populares ochenteros (Renault Super 5, Volkswagen Golf GTI, etc.).

Populares ochenteros (Renault Super 5, Volkswagen Golf GTI, etc.). 12:15 horas: Deportivos y Superdeportivos ochenteros (BMW M3, Porsche 928 S4, etc.).

Deportivos y Superdeportivos ochenteros (BMW M3, Porsche 928 S4, etc.). 13:15 horas: Supercars (Ferrari, Maserati, Lamborghini actuales, etc.).

Supercars (Ferrari, Maserati, Lamborghini actuales, etc.). 14:00 horas: Coches históricos (matriculados antes de 1985).

Sobre las cuatro de la tarde, tendrá lugar el “Momento para el Recuerdo”, un emotivo homenaje en el que los ganadores del primer mitin automovilístico de 1985 subirán al escenario de la zona expositiva. Alrededor de las cinco de la tarde, los coches participantes harán un desfile por las principales calles de la ciudad, siguiendo a los de competición que han hecho historia en nuestro circuito. A partir de las ocho, la música tomará el protagonismo con los conciertos de Los Rebeldes, Javier Ojeda de Danza Invisible, Rafa Sánchez de La Unión y Toreros Muertos.

Domingo, 21 de septiembre

Los inscritos en la concentración y el público en general podrán disfrutar de una emocionante jornada en la pista del Circuito de Jerez con el Racing & Weekend. El programa de carrera incluye el TCR Spain (10:35 horas y 15:05 horas), el F4 Spain (11:20 horas y 15:50 horas), el Campeonato de España de G.T. (12:05 horas) y otras categorías. Además, a las 13:00 horas, los aficionados podrán disfrutar del Pit Lane Walk, un paseo para ver de cerca el trabajo de los mecánicos en boxes. La jornada culminará a las cuatro y media de la tarde con una vuelta controlada en la pista para los vehículos clásicos y autocaravanas inscritos.

Asimismo, durante ambas jornadas habrá una zona de ocio con un Scalextric gigante réplica del Circuito de Jerez, mesas de Ping pon y futbolines. También, el evento contará con un mercadillo de recambios para coches clásicos y de revistas antigua.

Inscripción y servicios

La inscripción tiene un precio de 20€ por persona. Este coste da acceso a todas las actividades del evento, incluyendo las vueltas al circuito y el acceso a los conciertos de La Movida Jerezana.