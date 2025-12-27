El mejor bar de vinos de la provincia de Cádiz, según los expertos de El País: No le doy más estrellas porque no puedo"

Este no es un bar cualquiera. Albariza en las Venas es un proyecto amplio, con personalidad y ambición parido por el enólogo, Carlos Vidarte (Jerez de la Frontera, 1996), y la sumiller, Rocío Benito (Valladolid, 1994), en Jerez. El establecimiento de Jerez, ubicado en Divina Pastora, 3, ha sido el único de la provincia de Cádiz seleccionado por El País e incluido en la Guía Gastro 2026, en la especialidad de 'vinos'. "Un local de diseño pensado para que la gente joven se sienta a gusto bebiendo vino", descrbe la prestigiosa guía. Sus impulsores, lo han creado, dicen, para "beber, sin prejuicios, con curiosidad y con confianza. Desde la diversidad de Cádiz a los vinos que nos mueven repartidos por el mundo".

El enólogo, Carlos Vidarte, y la sumiller, Rocío Benito, impulsores de Albariza en las Venas. / @abelvaldenebro

Además de la diversidad de las referencias, El País destaca que sirven "copas a precios económicos y botellas para llevarse o para descorchar en el propio bar, donde además se come muy bien". Y es evidente que la buena opinión de sus expertos coincide con las valoraciones y reseñas positivas de aquellas personas que han tenido la suerte de pasar por Albariza en las Venas. Este es el caso de Óscar: "No le doy más estrellas porque no se puede. Experiencia maravillosa. Los camareros son súper simpáticos, saben muchísimo de vino. Nos dejamos aconsejar por ellos y nos fueron sirviendo copas de distintos vinos ascendiendo poco a poco en complejidad y matices. Comenzamos por un espumoso y terminamos con una manzanilla y finalmente un tinto. Aumentando gradualmente. Ademásm, la comida, que allí es un complemento del vino, estaba buenísima. ¡No os perdáis la codorniz en escabeche o las patatas fantasía con salsa súper secreta!

Bar albariza en las Venas, en Jerez.

La imagen de Albariza en las Venas renueva la que tradicionalmente se asocia al vino. Incluso, su lenguaje se acerca mucho más a las nuevas generaciones que se acercan a curiosear en torno al vino. "Lo nuestro es el vino, y más concretamente el vino de las tierras de Cádiz. Divulgamos e investigamos su historia, nuestro territorio y sus gentes. Organizamos actividades alrededor de su cultura. Nos apasiona el vino del Marco de Jerez", reiteran los responsable de este proyecto, quienes ofrecen charlas, organizan eventos impulsando la divulgación de los vinos de la zona. "Unimos lo divulgativo con lo experiencia, dando forma a un montón de ideas".

A este tándem formado por Carlos y Rocío le apasiona la formación, por un lado. Por otro, la teoría que imparten la llevan a la práctica en su establecimiento. Catas, cócteles en verano o bingos musicales son algunas de las originales propuestas que organizan, además de participar en la organización de eventos que impulsan el conocimiento y el amor por la cultura del vino.

Albariza en las Venas ha sido seleccionado como mejor bar de vinos de la provincia, pero demuestra con su trayectoria la amplitud de un proyecto muy necesario.