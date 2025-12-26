Street Food Burger abrirá un establecimiento en Jerez: "Muy pronto estaremos allí"

Desde hace ya años, la ciudad de Jerez es famosa por su rica gastronomía. No en vanos ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2026. Atrae a personas de distintos puntos de España y del extranjero y no sólo eso. También las empresas relacionados con el sector ven el filón de asentar su negocio en la ciudad jerezana. Es el caso de un grupo con establecimientos de éxito en Madrid, Sevilla y Cádiz.

Este pasado jueves, 25 de diciembre, el grupo de hamburgueserías Street Food Burger, comunicaba a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, la próxima apertura de un establecimineto en Jerez, lugar conocido por sus vinos, el flamenco, las motos, su cultura, los famosos tabancos, los caballos y, cómo no, por su gente. En esta ocasión, sus responsables han dejado la decisión en manos de sus seguidores en Internet. "Todos, casi todos votasteis Jerez de la Frontera. El caso es que el mensaje fue claro, teníamos que quedarnos en eso. Entonces supimos que Jerez nos esperaba". "Podríamos deciros que todo estaba perfectamente planificado, que había una estrategia, un mapa de chinchetas y todo eso, pero no. Preguntamos, votasteis y el mensaje fue claro: había que seguir en el sur. Cuando la gente lo tiene tan claro, lo inteligente es escuchar y moverse", afirman en el texto que acompaña al vídeo.

De modo que, tal como cuentan en el reel, Street Food Burger optó por poner rumbo a Jerez y conocer a su gente. "Es una tierra donde pesa la tradición, pero siempre hay hueco para lo nuevo y ahí supimos que Street Food Burger tenía que estar allí". La empresa asegura que Andalucía es su punto de partida, "así que: Jerez, prepárate porque muy pronto estaremos allí". Tras la visita a Jerez, se han dado cuenta de que Jerez no es solo vino, ni flamenco; es calle, es carácter, es un sitio con historia... "pero siempre deja hueco para lo nuevo. No somos una marca, somos un movimiento. No va de seguir las modas, va de tener personalidad. Jerez prepárate. Muy pronto nos vemos", concluye.

Street Food Burger, a fondo

Se trata de un grupo de hamburgueserías con elaboraciones propias de ambiente callejero que nació en Los Palacios en abril de 2022. Presumen de utilizar productos de máxima calidad, como por ejemplo, su blend exclusivo de vaca madurada en medallón premium dry aged, el cual seleccionan y maduran "con criterio para ofrecer la mejor experiencia gastronómica posible".

La gran mayoría de ellos son elaborados en su propio obrador. Además, preparan otro tipo de sugerencias en carta como sándwiches, patatas gratinadas, distintos tipos de pollo frito y, como no, nuestros postres caseros. "En definitiva, un lugar magnífico donde poder disfrutar de nuestra religión: la burger".

Street Food Burger se hizo con la victoria en el lV Campeonato de España de Hamburguesas y con la Gamberra 2.0, de Street Food Burger, reconocida como la mejor hamburguesa de la comunidad andaluza en la edición de 2025. La Gamberra 2.0 es una apuesta arriesgada y contundente que combina ingredientes poco convencionales para lograr un bomba sabor.

Durante su trayectoria hemos conseguido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Tambien, se encuentra en el ranking de las 50 mejores burgers de España según Joe Burger (el más importante a nivel nacional).