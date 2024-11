Juan Cid, el jerezano que revoluciona Canal Fiesta

"Voy a pegarme en la radio pa' que me tengas presente a diario". Y así lo ha conseguido el artista jerezano Juan Cid, que además de haber conseguido la séptima posición del Top50 de Canal Fiesta con su último tema, sus canciones siguen petando las redes cada día. Acompañado de su guitarra, su buen rollito y su estilo tan particular, nos hace viajar en el tiempo para situarnos en un espacio lleno de buenas vibras y energías positivas.

"Esto no es solo es música, también un pedazo del alma mía. En este tema, me he destapado por completo, compartiendo lo que he sentido y la lección que el amor, aun cuando se acabó, pudo dejar en mi. Una historia auténtica, real, contada en cada frase y cada nota. Me he permitido el lujo de transformar las despedidas en fuerza, y en este viaje he descubierto que incluso en los finales, hay belleza y renacimiento", apunta el jóven en sus redes con el lanzamiento de su último single.

'El niño del sombrero' como muchos lo conocen ha hecho de su personalidad un nuevo estilo de música. "Este rollito es mucho a Juan Cid". Y es que su música es muy característica de alguien que siente el placer de componer y hacer suyo cualquier ritmo. Así ha conseguido posicionarse en séptima posición en los candidatos al Top50 de Canal Fiesta Radio, compartiendo lista con los últimos éxitos de artistas como Manuel Turizo & Kapo, Rauw Alejandro & Laura Pausini, Pol Granch & Galé, Melocos y Mario Díaz.

Juan Cid está preparando su nueva gira de cara al próximo año 2025. Como no podía ser de otra manera, las dos primeras son en Andalucía, en su tierra, Jerez y en Sevilla. En Jerez actuará el próximo 17 de enero en La Guarida del Ángel de la calle Porvenir y en Sevilla el próximo 14 de febrero. Para comprar las entradas accede aquí.

"El 2025 viene cargado de ilusión y amor. Vamos a mirarnos frente a frente, conectarnos cantando y bailando, y soñar, soñar mucho. ¿Quién se apunta a esta historia?".