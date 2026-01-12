Juan Dávila, el cómico de Madrid que hace pecar, habla así tras su exitazo en Jerez: ¡Muchas gracias por vuestras risas, vuestra solera y vuestra bonita ciudad!

Jerez aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031. Para ello, cuenta con vientos a favor como la ambiciosa programación del Teatro Villamarta que no deja ni un palo por tocar. Uno de estos, quizá esencial en los tiempos que corren, es el humor. Durante tres días en los que celebró cuatro funciones, el humorista madrileño, Juan Dávilla arrancó carcajada tras carcajada con su insolente puesta en escena.

Las colas para adquirir una de las casi 5.000 entradas hacían presagiar un éxito rotundo de Dávila, como así fue el pasado fin de semana. Su espectáculo 'El Palacio del Pecado' hizo reír a todos los presentes en las cuatro sesiones. Descaro e improvisación le bastaron para conseguir cumplir las expectativas del público en el coliseo jerezano. Quienes asistieron al que quizá sea el espectáculo más insolente de la temporada, disfrutaron de hora y media de risas dirigidas por una curiosa batuta: un bastón para sordociegos.

El humorista madrileño, Juan Dávila, tras sus funciones en el Teatro Villamarta de Jerez, el pasado fin de semana.

Las cuentas no pudieron salirle mejor a Dávila: los espectadores se marcharon con una sonrisa permanente en la cara y comentando los gags de este imprevisible espectáculo de humor. Por su parte, Juan Dávila partió satisfecho de tierras jerezanas, tal y como consta en una publicación compartida en sus redes sociales. Dávila posa en diferentes fotos con algunos obsequios recibidos, entre otros, camisetas de diferentes equipos de fútbol, varias botellas de vino y una ilustración del artista Juan Verde. Este último, ha agradecido a "la risa, el buen rollo y la anécdota". "Lo pasamos tan bien que casi se nos olvida lo importante… tu regalo. El tattoo queda pendiente, pero avisado estás: cuando quieras, te vienes y lo dejamos marcado para la historia (y para la piel). Gracias y por dejar claro que aquí se viene a reír fuerte".

El humorista agradeció la gran acogida en la ciudad jerezana, acompañando a las fotos del siguiente texto: "Muchas gracias Jerez, por vuestras risas, vuestra solera y vuestra bonita ciudad!". Además, añadió unas palabras de aliento para quienes pasan por horas bajas: "¡Y mucho ánimo a tod@s l@s que habéis venido con vuestros problemas y adversidades!".