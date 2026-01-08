El kebab más grande de Andalucía se come en Jerez y arrasa en redes: "A ver si eres capaz de comerte esta bestia"

A Jerez no le gana nadie, al menos, gastronómicamente hablando. Este 2026, año en el que ejerce su capitalidad gastronómica quizá resulte útil para dar a conocer el poderío culinario del municipio en todos los aspectos. Este no sólo se limita a la comida mediterránea y a la elaboración de exquisitas tapas. Abarca desde restaurantes con estrellas Michelin, a tabancos, elaboración de productos deliciosos, cocina internacional y restaurantes de cocina rápida.

Precisamente, estos días uno de las especialidades de un establecimineto jerezano se está haciendo viral en redes sociales como TikTok. No es para menos, ya que, se trata ni más ni menos que del kebab más grande de Andalucía. El kebab es un tipo de carne típico en Irán, Paquistán, Turquía y la India. Su nombre proviene de los persas, los cuales empleaban este alimento para dar de comer a sus reyes, y significa “carne a la parrilla”. Su receta se basa en carne asada, sazonada con especias y servida de diversas formas, a menudo dentro de pan de pita con verduras y salsas, siendo una popular comida rápida globalizada a partir de su adaptación en Alemania.

En el restaurante El Pita de Jerez, abierto en 2001, arrasan con un vídeo protagonizado por la persona que lo elabora el kebab más grande de Andalucía y que ha cosechado 17.1K de Me gustas. Seguro que muchos jerezanos, jerezanas y clientes de poblaciones vecinas lo han degustado alguna vez o, como mínimo, habrán oído hablar del Titanic XL de pulled pork, pero es ahora cuando se muestra su elaboración completa, desde que se limpia la carne de lomo fresca.

"Producto de calidad y fresco. Esta es la carne que os coméis todos en los Titanic", afirma mientras remata la limpieza del ingrediente fundamental de esta bestia gastronómica. Se introducen las patatas fritas que, por desgracia, no son naturales. Parece que se muestra todo, pero no es completamente cierto, puesto que no se muestra la incorporación del pulled pork (cerdo deshilachado), el queso cheddar, pero no desvelan la receta de la famosa y riquísima salsa pita de la casa, con un toque de barbacoa.

Un kebab Guinness andaluz

"Esto es un bicharraco", aseguran al cerrarlo con sorna, justo antes de terminarlo en el grill para servirlo bien caliente. "Ven y a ver si eres capaz de comerte esta bestia", concluyen en restaurante el Pita de Jerez.

¿Te atreves?

Así nació El Pita

Ángeles, que regenta el bar junto a su marido Manuel, comenzó a trabajar en un bar de Bruselas llamado 'El Pita', donde adquirió buena parte de su formación. El negocio iba tan bien, que cuando decidió que era el momento de volver a su tierra, abrió un local con el mismo nombre que comenzara a llenar el vacío de restaurantes de este tipo que había en Jerez. En la actualidad siguen siendo pioneros.