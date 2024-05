Este kebab de medio metro en Jerez podría ser uno de los más grandes de la provincia de Cádiz

Esta comida tan popular en las ferias no sólo se consume en estos eventos festivos. Cada vez son más los restaurantes de comida turca que abren sus puertas en las ciudades y pueblos de España. En Jerez no podía ser menos y son muchos los establecimientos donde sirven los famosos Kebab. Para aquellos que aún no conozcan este plato típico de Turquía, se trata de una receta muy popular que se ha extendido prácticamente por todo el mundo.

El Kebab consiste en carne (generalmente cordero, pollo o ternera) a la parrilla o asada lentamente y que se corta en pequeños trozos. Esta carne se sirve en varias formas distintas: rollo, pan kebab o en el plato con el resto de los ingredientes. Los amantes de la carne pueden pedirlo solo con este ingrediente o completarlo con verduras y salsas yogur o picante.

La peculiaridad de este plato, además de su increíble sabor, es que es muy económico. Tanto es así que, puedes pedir un kebab sin menú por 5 euros, mientras que el menú con patatas y bebida sale a 7 euros. Así que, de cara al fin de semana, si quieres probar algo rápido y diferente podrás encontrar en Jerez un lugar donde sirven un Kebab de medio metro.

Tal y como lees. Kebab San Telmo se encuentra en la plaza de la Herradura, en el barrio de San Telmo en Jerez. Echando un vistazo a su carta podrás encontrar la opción de pedir un Kebab de medio metro por un precio de 8 euros y si es solo carne con patatas el precio se incrementa un euro más. También aumenta de precio si lo pides solo carne (10 euros) y con solo queso (11 euros). Para gustos, el Kebab. ¿Te atreverías a probarlo?