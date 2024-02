Restaurante 'Joselito Huerta', en Sanlúcar: El éxito aplastante de lo sencillo

"A veces las cosas más sencillas son las más importantes".

Esta es una de las frases con la cual la web del Restaurante ‘Joselito Huerta’ recibe a los visitantes. Y, realmente, si tienes la oportunidad de ir, comprobarás que no se trata de un tópico, sino un dogma para quienes llevan años al frente del establecimiento. No hay más sencillo -que no fácil- y placentero para el paladar que saborear un langostino de Sanlúcar recién cocido, aún caliente, con su poquito de sal. ¡Gloria!

Como buen local de Sanlúcar, para acompañar el marisco, las tortillitas de camarones, las almejas, el pescaíto frito…, sirven la Manzanilla a granel de la tierra en un catavino o en un 'corto' (vaso), según la preferencia del cliente. Normalmente, en el segundo caso, ni siquiera es necesario indicarlo porque suelen ser para conocidos, asiduos a ‘Joselito Huerta’, ubicado junto a la arena de Bajo de Guía, con vistas al Coto de Doñana. Aunque para quienes deseen otra bebida, eso no es problema, disponen de cerveza sin gluten, por ejemplo, además de las más comerciales.

Esté el tiempo caprichoso, haga frío o calor, el personal de ‘Joselito Huerta’ atiende desde su fundación en 1955 con cercanía a todas las personas que llegan, y no son pocas. Un lugar privilegiado que muchos aprovechan para visitar el día de embarque de la docena de hermandades de Cádiz, dirección a la Aldea de El Rocío.

Al frente de esta antigua tasca se encuentran en la actualidad las hijas de Pepa y José, junto con un consolidado equipo de trabajo. Cautivan a las sucesivas generaciones con los productos del mar, su cocina tradicional y sencilla, típica de un barrio marinero, y los vinos de la tierra.

Puedes comer en la barra, en su magnífica terraza o en el comedor de la primera planta del inmueble, cuyas vistas merecen una mención aparte: es posible degustar los guisos marineros y el resto de manjares de ‘Joselito Huerta’ sentado cómodamente en la mesa, resguardado del viento, la lluvia, las altas o gélidas temperaturas y contemplar el río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana gracias a su impecables cristaleras.

'Bautizo'

Precisamente de Jerez a Sanlúcar llegaron Pepa Reguera Clavijo y José M. Gómez Arana a la localidad sanluqueña para abrir las puertas del que se ha convertido en un imprescindible en Bajo de Guía y uno de los establecimientos más veteranos. Aunque el nombre del local da lugar a confusión, pues lo bautizaron así por el entonces famoso torero Joselito Huerta. Hoy día, muchos ignoran este detalle, pero saben que ir allí es un acierto seguro para los comensales. Quienes desconozcan este emblemático restaurante y lo descubran mientras leen estas líneas, anotenlo como uno de los restaurantes indispensables para disfrutar de la gastronomía sanluqueña en estado puro.