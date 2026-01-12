Lo de la Lola Bar: "Parada obligatoria" desde hace años en el mágico tardeo de Chipiona

La famosa tierra de 'La Más Grande' se viste de gala para hacer entrega de sus Premios Ciudad de Chipiona. Estos reconocen a paisanos, paisanas, inicitaivas y trayectorias locales. No es para menos, ya que, en la localidad chipionera. Entre los premios otorgados se encuentran varios relacionados directa o indirectamente con la hostelería. Uno de ellos es el Bar Paquito, Premio a la Trayectoria. Cabe recordar que, este establecimiento atiende con esmero a su público desde 1947, considerado uno de los mejores lugares para desayunar en Chipiona. También sirve almuerzos y menús diarios y buen pescado y mariscos frescos.

En general, los restaurantes y chiringuitos de Chipiona vienen cosechando muy buena fama, así como distinciones en las diferentes guías. Presumen de productos de cercanía, bien elaborados y disfrutado en los mejores escenarios. En muchos de ellos, el mar es el protagonista, en otros, todo el protagonismo corre a cargo de los profesionales que trabajan en los diferentes locales.

El tardeo y el ocio nocturno, no resultan menos importantes para Chipiona. Algunos establecimientos están especializados en estas franjas horarias y trebajan con gran éxito entre su clientela. Uno de estos, en concreto, ubicado en el centro de Chipiona, logra que oriundos y visitantes disfruten de un bar de copas con las mejores marcas, cervezas, coctelería de autor y un ambiente inmejorable, como el que caracteriza a Chipiona los 365 días del año. Se trata del establecimiento puesto en marcha por la chipionera María Dolores Ramos Milán, galardonada con el Premio Ciudad de Chipiona a la Mujer Emprendedora: 'Lo de la Lola'.

Terraza de 'Lo de la Lola' Bar, en el centro de Chipiona.

'Lo de la Lola', en Chipiona

'Lo de la Lola' se ubica en calle Nuestra Señora de la O, perpendicular a la más famosa y comercial de Chipiona, Isaac Peral. Un lugar muy acogedor, agradable y decorado con buen gusto. El interior del local es pequeño, pero posee una gran terraza. Sus profesionales son valiosísimos en el despeño de su labor y están encantados de hacerte hueco, aunque a priori todo esté completo.

Un buen sitio para relajarte y tomar una copas con amigos con buena música. También está dotado de una gran pantalla de televisión.

Desde hace años es una parada obligatoria en Chipiona, desde donde no perderte la vida pasar.