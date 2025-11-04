Qué hacer en otoño en el pueblo más feliz de España: “Chipiona no son solo playas”

La imagen de Chipiona varía mucho en función de la época del año en la que se vea, pues en verano la población del Pueblo Más Feliz de España 2025 pasa de 20.000 a 180.000 habitantes. Pero este municipio no son solo playas y chiringuitos, de modo que, otoño se convierte en una estación idónea para conocer en profundidad sus numerosos atractivos sin temer por las altas temperaturas.

Hay varias citas fijas en el calendario que se celebran año tras año en otoño como el Oktoberfest o Halloween. Aunque estas ya han pasado, aún hay mucho por ver, hacer y vivir en Chipiona. No hay que llegar al invierno sin haber disfrutado de los maravillosos planes que ofrece esta magnífica localidad de la costa noroeste.

Tomar vino moscatel con una deliciosa tapa

Esta es la época en la que se obtienen los primeros mostos y, precisamente, tiene lugar la International Sherry Week. Así que nada mejor que empezar disfrutando del vino de la tierra, el moscatel. Para ello, puedes hacerlo en sus numerosos establecimientos típicos más tradicionales o sumergirte en la historia y el interior de alguna de las bodegas de Chipiona.

Teatro en Chipiona

Cartel del Festival de Teatro de Otoño Federico Oliver Crespo 2025.

Este jueves, 6 de noviembre, comienza el Festival de Teatro de Otoño Federico Oliver Crespo. El evento tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Allí se representarán cuatro destacadas propuestas teatrales con entrada gratuita hasta completar aforo:

‘Anda, mi madre!’ a cargo del Grupo de Teatro del Nuevo Ateneo de Chipiona

‘Autorretrato de un joven capitalista español, del actor Alberto San Juan

‘Vetusta tiene nombre de mujer: La R,egenta’ y ‘La Celestina: de mujeres y brujas’, ambas de la compañía El Aedo Teatro

Santuario de Nuestra Señora de regla, en Chipiona. / Borja V.

Ruta monumental

Seguro que recorres las calles de la localidad sin pararte a pensar el origen de algunos de sus edificios más conocidos y monumentos. Así que un gran plan en otoño puede ser reservar una fecha para conocer mejor el santuario de Nuestra Señora de Regla, el Castillo de Chipiona o el Museo de Rocío Jurado, entre otros.

Acceder y subir al Faro de Chipiona

Esta iniciativa es perfecta para el otoño, aunque es conveniente realizar la reserva con antelación, dado que el aforo es limitado. Su interior está formado por 344 escalones hasta completar sus más de 60 metros de altura. Puedes disfrutar de unas vistas del Atlántico maravillosas. La primera piedra de esta icónica edificación fue colocada en el año 1863, pero su primera iluminación se produjo cuatro años después. Sirve también como faro aéreo para la navegación de aviones, gracias a su iluminación horizontal y vertical. A finales del mes de septiembre alberga la curiosa Carrera Vertical.

Faro de Chipiona. / Burli

Rutas y senderos

Una de las actividades más placenteras en otoño puede ser pasear por las tranquilas playas en otoño. Y si prefieres cambiar de escenario, es posible recorrer senderos como la Ruta de los Arriates, los 12,2 kilómetros del carril bici, la ruta Costa Litoral y la Laguna, la Viña Verde o la Ruta Litoral- Vía Verde.

Elijas el plan que elijas, será un acierto seguro. ¿Con cuál te quedas?