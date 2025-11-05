Esta maravillosa ruta por La laguna de Chipiona que une tierra y mar: "Lo tiene todo"

Por fin descienden las temperaturas y, ahora sí, disfrutar de una jornada en plena naturaleza deja de ser un deporte de riesgo. Desempolva el calzado adecuado y guarda en la mochila todo lo necesario para pasar un día inolvidable recorriendo esta fantástica ruta por Chipiona que no te hará elegir entre tierra o mar. ¡Ah! No olvides llevar traje de baño…

Ruta Costa Litoral y La Laguna en Chipiona

Esta ruta recorre todo el litoral urbano de Chipiona, de modo que, podrás visitar los principales monumentos de la localidad y también estarás en contacto con el entorno natural, siempre con el océano Atlántico muy cerca.

La ruta comienza junto al Puerto Deportivo - Pesquero de Chipiona para a continuación trasladarnos a la playa Cruz del Mar. Cuando la marea está baja se observan en esta playa los corrales de pesca, estructuras de piedra en la costa que funcionan como trampas de pesca tradicionales, construidas para aprovechar las mareas. Se trata de recintos de piedra porosa, unidos con materiales naturales como ostiones y algas, que encierran a peces y mariscos durante la bajamar. Asimismo, puedes ver el Monumento de la Cruz del Mar, el cual conmemora el maremoto de Lisboa ocurrido en 1755.

A continuación está el Castillo de Chipiona, donde se ubica el Centro de Interpretación ‘Cádiz y el Nuevo Mundo. También puedes realizar una parada en él para conocer mejor la relación que establecieron los pueblos y ciudades de la provincia gaditana con el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Junto al Castillo podemos reanudar la caminata por la playa de las Canteras. Ésta también cuenta con corrales de pesca.

Entrada al Faro de Chipiona. / Miguel Ángel González

Al final de la mencionada playa está el Faro, el más alto de España y que fue construido entre 1863 y 1867; y el Santuario de Regla. Finalmente, podemos observar el antiguo sanatorio marítimo Dr. Tolosa Latour, cuya primera piedra se colocó el 12 de octubre de 1892. Y así culmina una ruta que, a juicio de algunos viandantes, "lo tiene todo".

Dónde comer en Chipiona

Una vez finalizada la ruta, no pierdas la oportunidad de disfrutar de la gastronomía del municipio. Estas son algunas recomendaciones: