Esta maravillosa población de Cádiz celebra otra ‘Noche en Blanco’ este 2025: comprar como nunca bajo las estrellas

El verano es tiempo de playa, chiringuito, descanso, sol y… compras. Prueba de ello es la celebración de los Mercadillos con Encanto. Justo esta semana del jueves 14 al domingo 17 se celebra el VIII Pop Up Market Costa Ballena Golf. Pero esta no es la única alternativa especial para ir de shopping esta semana en Rota.

La villa que ya celebró su tradicional ‘Noche en Blanco’ el pasado 17 de julio, volverá a sacar los mejores productos para venderlos bajo las estrellas. Por eso, y precedido por el éxito de anteriores ediciones, este jueves vuelve una nueva “Noche en Blanco” del comercio. Con esta iniciativa animan a la población a conocer, visitar negocios y tiendas disfrutando a la vez de un ambiente festivo y cargado de actividades. es por esto que el Ayuntamiento roteño ha preparado para este jueves 14 de agosto otra divertida y animada ‘Noche en Blanco’.

Programación ‘Noche en Blanco’ de agosto en Rota

Se celebrará a partir de las 20:30 horas. Una gymkana comercial dará el pistoletazo de salida a la velada. Los asistentes también contarán con un taller infantil que Rotipark llevará a cabo en la esquina de las calles Isaac Peral y Castelar.

La programación también incluye dos actuaciones de la agrupación carnavalesca ‘Piando por Cai’, que cantarán a las 21:15 horas en la plaza de San Roque y a las 22:45 horas en la plaza de Andalucía.

Además, la ‘Noche en Blanco’ también propone para este jueves una demostración gastronómica de arranque roteño a cargo de la asociación ‘Huertos Tehigo’ que se realizará a las 22:00 horas en la plaza de San Roque, así como el sorteo de regalos entre las personas que hayan realizado compras en esta iniciativa.

Noche en Blanco 2025 de Rota. / Turismo Rota

Ventaja en las compras

A todo esto se suman descuentos en distintos comercios locales, que también podrán instalar junto a sus fachadas expositores y tenderetes, lo que harán aún más atractivo y divertido ir de compras por los establecimientos roteños.