María Terremoto y Malú cantan juntas en Las Ventas y levantan al público: "Muero cada vez que la escucho cantar"

Actuar en Las Ventas en Madrid es el sueño de cualquier artista y el pasado fin de semana la cantante madrileña Malú logró que ese sueño se hiciera realidad para la cantaora jerezana María Terremoto. En uno de los conciertos que ofreció en esa plaza compartieron micrófono para interpretar el tema 'Ángel caído'.

"Muero cada vez que la escucho cantar", confesaba Malú cuando aún estaba sola en el escenario. La cantante y coach del popular talent La Voz presentó a la de Jerez recordándole al público cómo le propuso el dueto a través de una llamada teléfónica: "Perdona que te moleste, pero ¿te gustaría estar conmigo? Porque para mí es un sueño tenerla aquí arriba. Ella es una pedazo, pedazo de cantaora y puede cantar lo que le dé la gana y lo vais a ver. Ella es una de las mejores voces que tenemos ahora mismo en nuestro país".

María Terremoto subió al escenario donde ambas artistas se fundieron en un abrazo. La cantaora jerezana reconoció que nunca se había imaginado cantar junto a Malú, aseguró que era un sueño cantar allí y que se dejaría el corazón en la actuación. Y así fue. El mano a mano entre ambas resultó en una versión de 'Angel caído' de esas que ponen los vellos como escarpias. Ninguna de las dos podía permanecer sentada en los taburetes colocados en el escenario pues sus voces eran más grandes que sus cuerpos y también levantaron a un público embelesado.

Pusieron el emocionante broche final a dos voces con las manos entrelazadas: "No te castigues/ No te culpes, no hay rencor/ Que solo soy un ángel más caído, amor/ Que solo soy un ángel más caído, amor, oh".

Se trata, sin duda, de un dueto que pasará a la historia y que permanecerá muy vivo en María Teremoto y sus seguidores, pese al paso del tiempo.

Días de emociones para María Terremoto

Recientemente, en este espacio resaltábamos que 2025 fue un año especial para la canataora en el que coprotagonizó un reportaje histórico en la Revista Vogue, titulado ‘Las mujeres del flamenco’, junto a otras figuras como Gema Carrasco, María Terremoto, ‘La Macanita’, Leonor Leal y Gema Moneo. Pero quizá, se quede corto con respecto a 2026 que ha empezado muy fuerte. El pasado 30 de enero se estrenó en las salas de cine el largometraje 'Aída y vuelta'. La jerezana María Terremoto y D´Chipen son los intérpretes de su canción principal, ‘Que nadie me levante la voz’, ya un himno para los seguidores de la serie. La nueva versión del éxito de Bebe, está triunfando más alla de la película.

Además, el pasado 21 de febrero, María terremoto actuó el acto de homenaje a los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la península, celebrado en La Moncloa. "Ha sido increíble poder cantar esta Galera de Don Juan Peña El Lebrijano, junto a nuestra Anabel Valencia en el Palacio de La Moncloa en un día tan especial", posteaba la artista en su perfil de redes, un día antes de compartir escenario en Las Ventas con Malú.