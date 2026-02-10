María Terremoto y D'Chipien triunfan con la canción oficial de la película' Aída y Vuelta', de Paco León: "Esta versión ha llegado para quedarse"

El pasado 30 de enero se estrenó en las salas de cine el largometraje 'Aída y vuelta'. Era un estreno muy esperado, tanto por los espectadores de la famosa serie televisiva 'Aída', como para los que no. Dirigida por Paco León, quien encarna al personaje de Luisma, la película aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de 'Aída', como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones. Con la cinta se va un paso más allá, dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Una de las novedades de la película son los intérpretes de su canción principal, ‘Que nadie me levante la voz’, ya un himno para los seguidores de la serie. La jerezana María Terremoto y D´Chipen. Los artistas jerezanos, junto al director de la cinta, asistieron al programa conducido por Manu Sánchez, 'Somos Música'. En este espacio Paco Léon recuerda que le pareció "perfecto" conta con ellos "porque Jerez tiene muchas raíces, y ser moderno con raíces es lo que nos pone a todos". Por su parte el presentador, apostó porque la película iba a funcionar bien, pero esto va a sonar en las discotecas, esta versión ha llegado para quedarse".

María Terremoto pone voz a la canción originaria de la artista Bebe, que se escuchó por primera vez hace más de veinte años, y D'Chipen hace que suene como nunca antes, con sonidos renovados, pero con la esencia de siempre.

Sin duda alguna se trata de un trabajo inolvidable para la cantaora jerezana, quien recordará el 2025 como un año especial en el que también coprotagonizó un reportaje histórico en la Revista Vogue, titulado ‘Las mujeres del flamenco’, junto a otras figuras como Gema Carrasco, María Terremoto, ‘La Macanita’, Leonor Leal y Gema Moneo.

D´Chipen es el proyecto tiene como cara visible y voz principal a Bastián Blanco, músico y creador nacido en el mítico barrio de Santiago, quien además será el encargado de defender la propuesta en directo. Junto a él, el productor jerezano Josema Pelayo aporta la dirección artística y el concepto musical, mientras que Richard Rodríguez, ingeniero de sonido, suma su complicidad técnica y creativa en el desarrollo sonoro del proyecto. La propuesta de D’Chipen tiende un puente entre el flamenco más ancestral y la electrónica de vanguardia, donde guitarras, palmas y cantes tradicionales dialogan con loops, bases y beats contemporáneos, reescribiendo las coplas jerezanas desde una nueva sensibilidad.