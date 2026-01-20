Dolce & Gabanna cuenta de nuevo con el modelo jerezano, Antonio López

El aura que desprende en innegable. El modelo jerezano Antonio López vuelve a desfilar para la sofisticada firma de moda italiana Dolce & Gabanna. Lo hizo el sábado, 17 de enero, en la pasarela Viale Piave, de Milán, para presentar la colección FW26, Otoño - Invierno 2026: 'El retrato del hombre'. "Cada hombre es visto como un universo autocontenido de pasiones, recuerdos y desatenciones. La pasarela se convierte en una galería contemporánea de retratos vivos, donde cada look funciona como un autorretrato psicológico y sartorial", entonó un locutor de acento británico antes del desfile, mientras un vídeo mostraba a decenas de modelos con sus looks. El de Jerez era uno de esos hombres.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana congregaron a famosos, celebrities y profesionales de la moda para presentar su nueva propuesta y lo hicieron de nuevo vistiendo a este jerezano nacido en la barriada Federico Mayo. La primera vez fue con la colección SS23, primavera verano 2023, de cuyo día el jerezano mantiene fijada una imagen en el perfil de sus redes, acompañada del texto: "Mira mamá... Estoy volando para D&G. Thanks for having me @dolcegabbana #SS23 Primer show internacional. Era un sueño...".

En esta última puesta en escena con los diseñadores sicilianos, López vuelve a dar cuenta de ello en sus perfiles y se lo dedica una vez más a su madre: "Mira mamá, estamos bailando aquí otra vez".

Más sobre Antonio López

Llegó a jugar en el Xerez, ganó el certamen de Míster, compaginándolo con su trabajo de socorrista y la preparación de las pruebas físicas de la Policía Nacional. Destaca por su actitud perseverante, dado que, más de una vez ha afirmado que con trabajo y esfuerzo se consiguen las metas. El jerezano se está convirtiendo en uno de los modelos españoles más solicitados para el mercado internacional. También ha desfilado en la Fashion Week de Madrid para L´Oréal Paris, ha trabajado para El Corte Inglés, Pedro del Hierro, Cortefiel o García Madrid, y ha posado en revistasomo Kaltbult o Le Mile Magazine.