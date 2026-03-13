Planta Baja, en Jerez.
La mejor música en directo del 13 al 15 de febrero en Jerez

Aquí tienes las actuaciones de los establecimientos de ocio nocturno y tardeo de la ciudad que suenan a flamenco, pop y Dj

Este fin de semana del 13 al 15 de marzo no es un fin de semana cualquiera en Jerez. En un rinconcito de la ciudad se encuentra un pub oficial irlandés, Plaza Canterbury, donde lo tienen todo listo para celebrar la festividad del patrón de Irlanda con el Festival St. Patrik´s que se prolongará del viernes al domingo, con distintas actuaciones en directo, cerveza y el mejor ambiente.

Otras salas como Bereber, Kapote y Kiribati o el Tabanco El Pasaje también han organizado eventos musicales que no debes perderte.

Beltrán Moreno y Juan Bellido, en Kapote. Jerez.
1/10 Beltrán Moreno y Juan Bellido, en Kapote. Jerez.
Carlos Slork y Andrés Lupio, en Planta Baja. Jerez.
2/10 Carlos Slork y Andrés Lupio, en Planta Baja. Jerez.
Carlos Slork y Nexxa, en Bereber. Jerez.
3/10 Carlos Slork y Nexxa, en Bereber. Jerez.
Dj DAAT, en Azúcar de Cuba. Rota.
4/10 Dj DAAT, en Azúcar de Cuba. Rota.
En Kapote, Jerez.
5/10 En Kapote, Jerez.
Juan Bellido, en Kapote. Jerez.
6/10 Juan Bellido, en Kapote. Jerez.
Jacobo Castaño y Tamara Malena, en Kiribati. Jerez.
7/10 Jacobo Castaño y Tamara Malena, en Kiribati. Jerez.
'Invierno Flamenco', el Tabanco El Pasaje. Jerez.
8/10 'Invierno Flamenco', el Tabanco El Pasaje. Jerez.
Festival St. Patrik´s Day, en Plaza Canterbury. Jerez.
9/10 Festival St. Patrik´s Day, en Plaza Canterbury. Jerez.
Fon Dj y Cánevas, en Bereber. Jerez.
10/10 Fon Dj y Cánevas, en Bereber. Jerez.

