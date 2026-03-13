La mejor música en directo del 13 al 15 de febrero en Jerez

Este fin de semana del 13 al 15 de marzo no es un fin de semana cualquiera en Jerez. En un rinconcito de la ciudad se encuentra un pub oficial irlandés, Plaza Canterbury, donde lo tienen todo listo para celebrar la festividad del patrón de Irlanda con el Festival St. Patrik´s que se prolongará del viernes al domingo, con distintas actuaciones en directo, cerveza y el mejor ambiente.

Otras salas como Bereber, Kapote y Kiribati o el Tabanco El Pasaje también han organizado eventos musicales que no debes perderte.