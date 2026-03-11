 Jordi Roca, chef pastelero del restaurante El Celler de Can Roca: "Qué bonita es la vida cuando se mira desde Jerez"

Quienes viven en Jerez conocen de sobra la sensación sublime que supone estar en lugar del mundo, aunque con el runrún del día a día algunos olviden o normalicen la suerte de vivir en esta ciudad. Los visitantes, en cambio, siempre presumen de estar en la Capital Española de la Gastronomía 2026 y no dudan en compartirlo en compartirlo en redes sociales.

Uno de los últimos nombres relevantes que se han hecho eco de su estancia en Jerez ha sido el famoso cocinero Jordi Roca, conocido por ser el pastelero del restaurante El Celler de Can Roca y que en 2014 ganó el premio inaugural de «Mejor chef de pastelería del mundo» de la revista Restaurant. El también protagonista de Chef's Table: Repostería con Jordi, que puede verse en Ntflix ha disfrutado en familia de una breve estancia en Jerez, de la que ha dejado constancia en su perfil de redes sociales.

El pasado domingo, 1 de marzo, Jordi Roca se trasladó hasta la ciudad jerezana para participar en un Cruce de Duendes con Juanlu Fernández en el restaurante dos estrellas Michelin del cocinero jerezano, LÚ, Cocina y Alma. Ambos maestros de la cocina elaboraron un almuerzo especial en cuyo menú se unieron las creaciones de los dos chefs. "Esta propuesta nace con la voluntad de mostrar nuestro territorio compartiéndolo con los mayores referentes de la gastronomía mundial en este año tan especial en el que Jerez es Capital Gastronómica. Y no hay mejor manera de comenzar este cruce de duendes que con un creador irrepetible y un poeta del postre, Jordi Roca", explican desde Lú Cocina y Alma.

En una publicación de Instagram, el cocinero catalán ha compartido un simpático carrusel de imágenes donde se le ve disfrutar en familia de la ciudad junto a su pareja, la repostera Ale Rivas. Estuvieron acompañados porJuanlu Fernández y la mujer de éste, Dolce Nilda, Mejor Jefa de Sala en los Premios Montagud 2024.

A tenor de las imágenes, Jordi Roca paseó por el barrio de Santiago donde le llamó la atención una señal de tráfico en la que se lee que en dicho barrio "circule a compás". También disfrutaron del centenario Tabanco El Pasaje, algo que no es de extrañar, dado que Juanlu Fernández afirmó en una entrevista que siempre iba allí con los amigos que venían a visitarle a Jerez.

También visitaron las Bodegas Serdio que cuenta con dos siglos de historia y que patrocinan Cruce de Duendes, un evento para viajar en el tiempo y en el espacio a través del recuerdo y de la memoria.

"Qué bonita es la vida cuando se mira desde Jerez. Uno siente el alma llena cuando respira a brote de azahar y madera mojada de jugo de albariza, buscando el duende en los demás y dando vida al propio. Gracias, Juanlu y Nilda y equipo de Lú Cocina y Alma por ser los mejores anfitriones de este rincón mágico". Con estas palabras Jordi Roca acompaña a las fotografías y completa la publicación con el tema 'Sueños en Jerez', del guitarrista y compositor jerezano Paco Cepero.

Jordi Roca

En 2012, Roca puso en marcha junto a su esposa Alejandra Rivas la heladería 100% artesanal Rocambolesc. Él y sus dos hermanos son Premio Nacional de Gastronomía y fueron nombrados por la ONU Embajadores de Buena Voluntad en enero de 2016. Además, comparten el título de Doctor Honoris Causa por la Universitat de Girona, tres estrellas Michelin y los tres soles de la guía Repsol del Celler de Can Roca.