Plaza Canterbury celebra el Festival de St. Patrick con tres días de música en directo, cerveza y regalos

En diversos coordenadas del mundo celebran cada 17 de marzo el Día de San Patricio, con fiestas, comida, desfiles y mucha cerveza. Esta festividad se festeja en Irlanda desde hace más de mil años en honor al británico San Patricio, quien llevó el cristianismo a Irlanda y murió el 17 de marzo del año 461, aunque el Día de San Patricio no fue reconocido oficialmente como celebración de la cultura irlandesa hasta los años setenta del siglo pasado.

En Estados Unidos se conmemora este día con más de cien desfiles, los más destacados tienen lugar en Nueva York y Boston. Esto se debe a que en el país hay en torno a 35 millones de residentes de ascendencia irlandesa, más de siete veces la población de la misma Irlanda.

En Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 también se celebra gracias a que cuenta con un trocito de Irlanda en Plaza Canterbury, un increíble establecimiento de ocio y vida nocturna por excelencia en la ciudad desde 1992, donde sirven más de 50 tipos de cervezas diferentes. Se trata de un animado pub irlandés con terraza, que ofrece hamburguesas, pizzas y carnes a la parrilla y actuaciones en directo.

Para homenajear a San Patricio, Plaza Canterbury dedica este año tres días de música en directo, cerveza, regalos y el mejor ambiente en el Festival St. Patrick´s, cuya entrada es gratuita.

Programación Festival St. Patrick´s

Viernes 13

TRIBUTO U2 / by the hype23.00h

Sábado 14

STOLEN GNOMES 17.30h

LOS HOMBRES DE WILSON 20.00h

LOS VIANDANTES 23.00h

Martes 17

DAUR, celtic & paganfolk 18.30h

Cartel St. Patrick´s en Plaza Canterbury (Jerez).

Además, este pub oficial irlandés, los clientes obtendrán regalos por compartir dos pintas de Guinness o Hop House 13 -la distintiva lager dorada con levadura Guinness, cebada malteada y los mejores lúpulos de Australia y Estados Unidos-, del 12 al 17 de marzo.

San Patricio y el verde

Originalmente, el color asociado a este santo era el azul. El verde fue introducido en esta celebración en el siglo XVIII cuando el trébol se convirtió en símbolo nacional de Irlanda. Según cuenta la leyenda, San Patricio usaba el trébol para hablar de la Santa Trinidad, explicaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podían ser entidades separadas y al mismo tiempo una sola entidad.

¿Te parece curiosa la historia de San Patricio? ¿Te sumas a calebrar este día?