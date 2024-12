Esta es la mejor ruta de senderismo cerca de Jerez para hacer con niños durante las vacaciones de Navidad

Ya nos llega el olor a tierra mojada y disfrutar de los sábados y domingos al sol en contacto con la naturaleza se convierten en uno de los mejores planes de muchos para disfrutar en familia. ¡Sobre todo estos días de vacaciones escolares! Ahora nos apetecen planes más invernales y que estén relacionados con el entorno natural donde desconectar cuerpo y mente.

¡Y a quién no le gusta pasar un día de campo o hacer algún sendero con nuestra familia! Es cierto que aunque no todos los senderos y rutas de senderismo tienen el mismo nivel de dificultad, pero esta ruta no te la puedes perder si quieres compartir el entorno natural de la Sierra de Cádiz con los peques de tu casa.

Este es el sendero que no te puedes perder

Un sendero muy divertido y sencillo

Esta preciosa ruta, otoñal e invernal, es la conocida como el sendero 'Valdeinfierno'. Aunque su nombre no es muy apetecible, los parajes que puedes contemplar a lo largo de los 5 kilómetros que componen la ruta son de no perdérselos.

En pleno entorno natural del Parque de Los Alcornocales, está situada en la localidad gaditana de Los Barrios. Es la ruta perfecta para ir con niños puesto que su dificultad es muy baja. Un sendero ameno en el que además puedes ir acompañado de tu mascota. Tramos y senderos accesibles con tablas de madera que facilitan los paseos con tranquilidad y bancos que aseguran el descanso para que disfrutes de la naturaleza que te rodea. La única "pendiente" la encontrarás justo al finalizar la ruta.

Esta ruta está abierta a todos los públicos durante los 365 días del año. Los meses más recomendables de realizarla, además del otoño, es el mes de diciembre. Por eso, aprovecha estos días festivos de Navidad para hacer un plan diferente, salir de la ciudad y desconectar de la rutina para empezar el año con las pilas cargadas al 100%.