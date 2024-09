Las mejores bombas de chocolate están en Cádiz

Si has ido a Cádiz y no has probado sus famosas 'bombas de la Catedral', no has ido a Cádiz. Las conocidas 'bombas de la Catedral' son las que venden en la tradicional pastelería Casa Hidalgo, situada en la Plaza de La Catedral.

Casa Hidalgo es una de las pastelerías más conocidas de Cádiz. Y no solo lo es por sus bombas de chocolate, de nutella, de kinder o de chocolate blanco, sino también por sus empanadas gallegas, otra de sus especialidades.

Comerte una bomba de chocolate, de la que más te guste, debe ser una parada obligatoria si pasas por Cádiz. Una vueltecita por sus calles, respirando el olorcito a mar, un atardecer en La Caleta y una bomba de Casa Hidalgo mientras descansas en las escaleritas de la Catedral. ¡Un planazo!

Este dulce tan típico de playa, muy de Cádiz, ya es conocido en redes. Y es que 'no hay bombas de chocolate de este nivel'. Si haces una búsqueda tanto en TikTok o en las propias reseñas en Google de la pastelería descubrirás que es cierto. 'No las hay mejores que las de Casa Hidalgo'.