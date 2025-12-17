Mercado de Abastos de Sanlúcar estos días previos a la Navidad: "Marisco que te mira diciéndome 'llévame'"

En la Cuesta de Belén de la localidad sanluqueña se ubica el Mercado de Abastos, en pleno centro urbano y comercial de Sanlúcar. En sus puestos se muestran auténticas delicatessen locales, cuya fama rebasa las fronteras de la población, como el langostino tigre. Nos adentramos en él con estas pocas imágenes con las que se te harán la boca agua, compartidas por Sanlúcar de Barrameda Turismo junto al siguiente texto: "Días previos a Navidad = el Mercado de Abastos con más vida que nunca. Pescado recién llegado, marisco que te mira como diciendo “llévame”, y ese ambiente sanluqueño que engancha. ¿Vienes a por el tuyo?".

A diario se puede adquirir en el mercado sanluqueño género de gran calidad a la venta para todos los públicos, muy codiciados en estos días previos a la Navidad. No hay que olvidar que Sanlúcar ostento el título de Capital Gastronómica de la Gastronomía en 2022 y por algo sería...

El mercado sanluqueño

El actual edificio fue construido en el siglo XVIII y reformado en el XIX y XX. Éste se proyectó para construir un lugar donde reunir las carnicerías que estaban dispersas por la ciudad y para que se vendieran frutas, verduras y todo tipo de comestibles. El duque de Medina Sidonia contribuyó cediendo un trozo de su jardín.

Su reciente restauración ha dejado ver junto a éste, el centenario suelo original de las calles que lo rodeaban, atestiguando la antigüedad de este núcleo comercial.