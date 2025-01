El mito de Lola Flores: Estos son los momentos que convirtieron a La Faraona en un icono mundial

Hoy se cumplen 30 años de la pérdida del icono del arte por excelencia en Jerez, Lola Flores. Aunque ya nos dejó el aviso de que 'aunque yo mura, seguiré viva. Seré eterna'. Y así ha sido. Conocida mundialmente, reconocida en muchas de las esquinas de su ciudad e icónica en muchos aspectos de la vida que hoy nos recuerdan a La Faraona.

Lola Flores es 'la Frida Kahlo de Jerez'. Está presente en muchos outfit y decoraciones; camisetas, chaquetas vaqueras, sudaderas, tazas, bolsos de tela, láminas...y podríamos seguir una larga lista de regalos personalizados para hacerle a los enamorados del torbellino de Jerez.

Y es que la artista de la calle Sol se ha convertido en un símbolo, casi con el estatus de mito y aunque falleció ya hace 30 años, su legado sigue a día de hoy muy presente. María Dolores Flores Ruiz, Lola, hubiera cumplido hoy 102 años y por eso queremos recordar muchos de sus momentos que han traspasado no solo la televisión, sino hasta fronteras. Su carácter, su arte y su ingenio han constituido toda una leyenda.

Lola Flores y el sexo

Nuestra Lola nunca ha tenido pelos en la lengua, como solemos decir. Y es que siempre ha sido 'muy adelantada' para su época. Ella misma lo decía en muchas de sus entrevistas. Su naturalidad sorprendía a muchos y por eso ha sido querida mundialmente. Lola nunca ha tenido problemas en hablar de sexo sin tapujos en cualquier tipo de entrevista, ya fuese televisada, radiofónica o escrita. Y así nos lo hizo saber.

Pero si hay una frase de carácter sexual por la que se recuerda a Lola, es sin duda alguna su respuesta cuando fue preguntada por sus experiencias lésbicas: «¿Quién no se ha dado un pipazo con una amiga?» .

Lola Flores y las drogas

"Todo se puede hacer en la vida con método. Y después tres días, tranquilo bebiendo agua mineral, comiéndote un poteje mu' bueno o un pucherito mu' bueno con una pringá". Así, con la naturalidad que caracterizaba a Lola Flores, contaba en la entrevista con Jesús Quintero su forma de ver la vida en cuanto a temas de drogas y alcohol. "Te puedes tomar un whiskyto, te puedes tomar tres, un día que estés a gusto pero tampoco levantarte por la mañana y ponerte morao' de tinto, se te ponen bolsas, se te viene un cansancio. Hay que cuidarse".

Lola y lo que llamamos hoy, crowfunding

No cabe duda de que Lola Flores inventó lo que llamamos hoy día crowfunding. Ya en 1989, la artista tuvo que declarar ante la Justicia acusada de fraude fiscal. Llegaron a pedirle 300 millones de pesetas y unos seis años de cárcel. La cantante se excusó con su habitual desparpajo y saber estar dejando una de las frases con más historia e icónicas de la televisión. "Si una peseta diera cada español...".

"Si me queréis, irse"

No hay un español que no sepa seguir con esta frase. Una de las frases más icónicas de la artista jerezana durante el día de la boda de su hija Lola con Guillermo Furiase.

El rumor de que la ceremonia se celebraría en la iglesia de la Encarnación de Marbella provocó que asistieran y rodearan el templo más de 5.000 personas, cuando no había aforo para más de 1.200. Ni la pareja ni los invitados podían entrar a la iglesia, el caos fue tanto que Lola gritó: "Mi hija no se puede casar. Así que si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Hay que sacar a la gente, o no se casa".