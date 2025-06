No vale usar la crema solar del año pasado para este verano

Jerez/La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía pone de relieve, en el marco del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la importancia de atender a la información que proporciona el etiquetado de los productos de protección solar que protegen de los efectos nocivos del sol, principal causante del cáncer de piel.

Es fundamental aplicar fotoprotección en nuestra piel si vamos a estar expuestos a la luz directa del sol, especialmente para protegernos ante las nocivas radiación ultravioleta B (UVB) –que es la más que más afecta a las capas más superficiales de la piel y principal responsable de las quemaduras– y radiación ultravioleta A (UVA).

No existen productos que ofrezcan una protección 100% frente al UVA o UVB.

No hay producto que prevenga durante todo el día

Esta información debe aparecer en el etiquetado, y está prohibida la utilización en el etiquetado o envase de expresiones como “bloqueante solar”, “protección/pantalla total” o que se sugiera que no es necesario repetir la aplicación del producto, con expresiones como “prevención durante todo el día”

Desde Consumo, se recuerda que lo más recomendable es adquirir un nuevo fotoprotector para utilizarlo este verano. Al igual que ocurre con los cosméticos, los productos de protección solar cuentan con un periodo de vida útil una vez que ha sido abierto el recipiente. Este valor es el conocido como PAO (siglas de Period After Opening, o ‘Periodo después de abrirse’), y se detalla mediante un número dentro de un icono de un tarro con la tapa abierta, y se indica en meses. D

e esta manera, si el PAO es de 12M, significa que el producto será eficaz en un periodo de 12 meses, una vez abierto el recipiente.

Las instrucciones de empleo deben indicar de manera expresa que el producto tiene que aplicarse antes de la exposición al sol, y que debe repetirse con frecuencia la aplicación del producto, en especial después de transpirar (sudar), bañarse o secarse.

Asimismo, se debe advertir en las precauciones que la persona no permanezca un tiempo prolongado al sol –aunque se utilice protección solar–, y que se evite la luz solar directa en bebés y en la población infantil, así como que la exposición excesiva a la luz del sol es un peligro importante para la salud.

El Factor de Protección Solar (FPS)

El Factor de Protección Solar (FPS) mide el nivel de protección frente a la radiación UVB. La eficacia de los protectores solares debe detallarse en el etiquetado mediante las siguientes categorías: ‘baja’ (factor de protección indicado en etiqueta entre 6 y 10); ‘media’ (factor entre 15 y 25); ‘alta’ (factor indicado entre 30 y 50); y ‘muy alta’ (factor indicado en etiqueta mayor a 50 o +50).

Se recomienda adquirir un protector solar en función de la parte del cuerpo donde se vaya a aplicar, así como del fototipo de piel –desde el fototipo 1 (I) al 6 (VI), es decir, desde las pieles más blancas, más sensibles a la radiación, hasta las más oscuras o menos sensibles–, la edad y las circunstancias de la exposición. Las pieles más claras necesitarán un factor de protección más alto.

De igual forma, hay que tener en cuenta los mitos del bronceado y la utilización de las cremas solares. Es totalmente falso que el bronceado sea saludable y que proteja del sol. Igualmente falso es que en días nublados no debamos preocuparnos por la radiación solar, y que durante el invierno la radiación solar no sea peligrosa.

Finalmente, no es cierto que las cremas solares nos permitan tomar el sol durante mucho más tiempo; que si no se siente calor en la piel o si se toman descansos periódicos en la exposición, no nos quemaremos; y que si nos ponemos múltiples capas de protector solar multiplica