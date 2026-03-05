Pasarelas de madera en plena naturaleza y con acceso directo a la playa: así es la primera ruta de Chipiona con la distinción 'Sendero Azul'

Hasta ahora, el municipio de Chipiona presumía de banderas azules en varias de sus playas y en el Puerto Deportivo. En 2026, por primera vez, el Corredor Verde del Litoral de Costa Ballena Chipiona ha sido galardonado por primera vez con la distinción Sendero Azul. Se trata de un reconocimiento que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a aquellos itinerarios que destacan por su calidad ambiental y su adecuada gestión.

En la edición de 2026 han sido distinguidos un total de 194 senderos en toda España, 45 de ellos nuevos, superando los 1.200 kilómetros de extensión. La red está presente en 154 municipios de 24 provincias, repartidos en 12 comunidades autónomas y una ciudad autónoma. En la provincia de Cádiz, Chipiona ha logrado una de las ocho distinciones concedidas este año.

Paso a paso por el corredor chipionero

Acceso a la playa del corredor verde del litoral 'Costa Ballena Chipiona', distinguido como Sendero Azul 2026.

El corredor verde del litoral 'Costa Ballena Chipiona' permite recorrer 1,20 kilómetros de ecosistema litoral a través de servidumbres de tránsito y protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, conectando el Centro de Interpretación de la Naturaleza con la urbanización de Costa Ballena Chipiona. Recorre el trazado de las veredas de los Arriates y la Colada del Chapitel.

Está formado por pasarelas de madera que permiten el tránsito peatonal, recorriendo espacios de elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad. Compatibiliza el uso público y turístico con la regeneración y protección del ecosistema natural de las playas de la Laguna y las Tres Piedras, poniendo además en contacto los accesos a la playa y evitando el pisoteo incontrolado.

Este sendero es ideal para los amantes de la fotografía y de las aves, ya que, además, dispone de dos miradores-observatorios ornitológicos de madera, con protección para el sol y la lluvia.

Sendero Azul 2026

Los galardones Sendero Azul valoran el compromiso de las administraciones locales con la educación ambiental, la mejora continua y el uso público responsable de los espacios naturales. La obtención de esta distinción acredita que el corredor cumple los exigentes criterios estructurados en cuatro grandes áreas: características del trazado, información, señalización e infraestructuras, conservación y gestión del patrimonio natural y cultural y uso público y disfrute.

Las candidaturas son evaluadas por un jurado multidisciplinar integrado por investigadores, profesorado universitario y profesionales especializados en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física, que han destacado el esfuerzo del municipio por elevar la calidad del sendero.