Vuelve la II Feria Gastro Ganadera: tradición ganadera y sabor local en este pueblo de cuento de la provincia de Cádiz

A media hora de Jerez, en el Recinto Ferial de San José del Valle, se celebra la II Feria Gastro Ganadera. Este pueblo de cuento de la provincia de Cádiz se llenará de sabor, tradición y campo los días 6, 7 y 8 de marzo de 2026. Amantes de los animales, del trabajo en el campo y la comida auténtica tienen no pueden perderse este evento que, tras el éxito de la primera edición, vuelve con lo mejor de la gastronomía local, el ganado, el ambiente rural y muchas actividades como talleres y concursos.

Esta cita es la excusa perfecta, además, para conocer San José del Valle, pueblo cuyo origen se remonta a la época musulmana, punto de intersección entre la Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta del Toro. Su término municipal alberga el Castillo de Gigonza (ss. XIII-XIV) uno de los monumentos más relevantes y mejor conservados de la zona.

San José del Valle se encuentra a un paso del parque natural de los Alcornocales y cuenta con parajes de gran belleza como el nacimiento de las aguas de Tempul o la sierra de Cabras, el Monte de la Cruz y especies animales tan interesantes como corzos, ciervos, ginetas, zorros, águilas imperiales, búhos reales o milanos.

Programación II Feria Gastro Ganadera de San José del Valle

Viernes, 6 de marzo

10:00 h. Apertura del recinto.

12:00 h. Inauguración oficial.

13:00 h. Exposición del ganado en venta (Carpa 3).

16:00 h. Maridaje de vinos de la tierra con chacinas (Carpa 1-escenario).

17:00 h. Taller infantil de alimentación de cabritos (Carpa 3).

18:00 h. Charlas de maquinarias agroganaderas (Carpa 1-escenario).

19:00 h. Concurso a la Mejor Limonada o Sorbete de Limón vallense. (Carpa 1). inscripciones en comunicaciones@sanjosedelvalle.es.

20:00 h. Actuación musical (Carpa 1- Bar).

Sábado, 7 de marzo

10:00 h. Apertura del recinto.

11:00 h. Exposición sobre Ganadería Ecológica, de Manuel Troya. (Carpa 1).

12:00 h. Exhibición arriería Juan El Luiso. (Pista exterior).

12:30 h. II Concurso Nacional de Cortadores de Jamón. (carpa 1- Bar).

13.00 h. Exhibición de herradores (Hall entrada).

16:00 h. Talleres sobre el Sabor del Queso (Carpa 1- escenario).

17:00 h. Exhibición Ecuestre (Pista exterior).

18:00 h. Pelado de mulos (hall de entrada).

19:00 h. Taller de alimentación y productos veterinarios para el ganado.(Carpa 1-escenario).

20:00h. Actuación musical. (Carpa 1- Bar).

Cartel de la II Feria Gastro Ganadera, de San José del Valle.

Domingo, 8 de marzo

10:00 h. Apertura del recinto.

11:00 h. Taller de fotografías gastroganaderas.

11:30 h. Taller de aperitivos de mesa encurtidos (Carpa 1- escenario).

12:00 h. Concurso arrastre de piedra con mulos (Pista exterior).

12:30 h. Taller de cocina arroz y carne de caza. (Carpa 1- Bar).

12:30 h. Entrega del Premio 'Juan González' al equino más singular expuesto en la feria (Pista exterior).

14:00 h. IIº Concurso de Tortilla de Patatas (Carpa 1- Bar). Incripciones en comunicaciones@sanjosédelvalle.es.

16:00 h. Entrega de premios y agradecimientos (Carpa 1 - Bar).

17:00 h. Clausura de la feria.