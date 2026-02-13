Las Piconeras del Carnaval de Chipiona 2026 se convierten en las periodistas vintage que "representan la ilusión de todo un pueblo"

Este sábado, 14 de febrero, a las 20:00 horas en plaza Andalucía, tendrá lugar el esperado pregón con el que arranca oficialmente el Carnaval de Chipiona 2026 y la Coronación de la Piconera. Por diferentes razones se ha visto aplazado, por ello, los chipioneros y chipioneras tienen más ganas que nunca de que llegue el que será uno de los momentos más emocionantes de estas fiestas.

Por todo ello, los días previos se han vivido de una forma intensísima y, como ya viene siendo habitual, las piconeras han tenido la suerte de ser captadas por el objetivo de la fotógrafa Irene Vélez. Sobre 'Crónica de un sueño: Las Piconeras del Carnaval de Chipiona 2026', su autora dice que "hay noticias que se escriben con el corazón, y la de este año es, sin duda, una de ellas". Tal y como ella misma explica en las redes sociales al compartir el resultado del trabajo, esta sesión nace de "una inspiración muy especial": "Tras la propuesta de nuestro pregonero, Manuel Martínez, de llenar las calles de periodismo vintage para su pregón, decidí llevar esa estética a mi terreno y crear una historia visual única".

Irene Vélez ha sido la maga que ha escrito con la luz esta sesión fotográfica, pero detrás había un equipo que lo ha hecho posible, entre quienes destacan en peluquería Alejandra Sánchez & Equipo Alarte (Paloma, Isabel y Mari) y en maquillaje Lidia Benítez.

Piconeras del Carnaval de Chipiona 2026. / Irene Vélez

El escenario de la sesión fotográfica es el emblemático Santuario de Regla. Allí cada protagonista se convierte en el rostro de una redacción de época y cuenta una historia diferente. "Desde la elegancia de Belén, la fuerza de Loli, la sensibilidad de Sandra y la luz de María, hasta llegar a nuestra Piconera Mayor, Ainara, que este sábado recibirá su corona. Juntas forman un equipo increíble que representa la ilusión de todo un pueblo", asegura la fotógrafa chipionera

Irene Vélez también es la autora de la muestra ‘Las Caras del Arte’, en la que retrató a personas, artistas puristas, academicistas, ilustrados y autodidactas, bohemios y rompedores, encasillados y fuera del molde. Tal y como la artista ha manifestado en otras ocasiones “el arte está en los libros, en la pintura, en la música, en la belleza, en la escultura, en el baile, en la fotografía, en el cine, en la naturaleza y hasta en el pan nuestro de cada día”.