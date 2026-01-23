Pizza gratis del 26 al 29 de enero en Jerez: así celebran el lanzamiento de la nueva Telepizza Kebab

La ciudad de Jerez cuenta con una gran variedad de establecimientos dedicados a la pizza, desde restaurantes locales hasta grandes cadenas. Esta delicia gastronómica, de origen napolitano, cuenta con un elevado número de adeptos y adeptas jerezanos, así como de fuera, que se desplazan hasta la Capital Española de la Gastronomía 2026 para degustarla.

Jerez no tiene un restaurante similar a Antica Port'Alba, el que convirtió a la ciudad italiana en el paraíso de los amantes pizzeros y que sigue abierto hoy día, pero sí con otros maravillosos establecimientos en los cuales se elaboran ricas pizzas.

Tres de ellos, pertenecientes a la popular cadena Telepizza, participan en una gran campaña para lanzar una nueva variedad: Telepizza Kebab. Del 26 al 29 de enero, de 18:30 a 19:30 horas, todo el que se acerque a estos restaurantes podrá disfrutar, totalmente gratis, de una porción de la nueva Telepizza Kebab.

Se trata del primer lanzamiento de Telepizza en 2026. La nueva pizza está elaborada con "una receta que promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la base icónica de la marca".

Dónde conseguir tu porción de pizza gratis

Las porciones gratuitas de Telepizza Kebab estarán disponibles en las siguientes tiendas de Telepizza en Jerez de la Frontera:

Telepizza Voltaire. Avda. Voltaire, nº1, Edificio Albatros, local 7 Telepizza Delicias. Paseo de lasDelicias, 25 esq. Rda. Viñedos Telepizza Puerta del Sur. Avenida Puertas del Sur, Puerta Bahia 4 portal 6

La promoción está limitada a 210 porciones (35 pizzas medianas) por tienda al día, de modo, que los interesado no deben demorarse.