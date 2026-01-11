Programación del Carnaval de Chipiona 2026, el segundo más importante de la provincia de Cádiz y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía
Esta edición se celebra del 17 de enero al 7 de marzo
El carnaval es actualmente la fiesta chipionera por excelencia. El origen de celebrar el Carnaval en Chipiona resurgió en 1984. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los más importantes de cuantos se celebran en la provincia. Tanto es así que, el Carnaval de Chipiona fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
En este 2026, comienza la cuenta atrás en este municipio de la costa noroeste de Chipiona para celebrar esta gran fiesta local. En esta edición, el programa mantiene la esencia del carnaval gaditano y la personalidad propia que ha consolidado esta cita como una de las más destacadas de la provincia. Se presenta, además, con el cartel oficial ‘Reflejo de una ilusión’, obra de Francisco Manuel Borrego Olave, como imagen de una celebración que combina tradición, coplas y participación popular.
La Peña Cultural Carnavalesca La Cruz del Mar de Chipiona ya tiene definida la programación del Carnaval 2026, una cita que volverá a llenar de actividades de carnaval los meses de enero a marzo. El calendario incluye actividades para todos los públicos, incluyendo actuaciones carnavalescas, concursos, eventos gastronómicos y propuestas infantiles. Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Peña Cultural Carnavalesca La Cruz del Mar sita en calle Padre Lerchundi, 64.
Programación del Carnaval de Chipiona 2026
- 17 de enero. Arrancará la programación con la celebración del Día del Socio, una jornada de convivencia que comenzará a partir de las 14:00 horas y que contará con entrada exclusiva para socios.
- 18 de enero. Tendrá lugar la presentación del chiricuarteto 'Los dueños del alquitrán', a las 14:00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
- 24 de enero. Presentación de la chirigota 'Sigo buscando', de la chirigota de la Chiya, que se celebrará a las 22:00 horas y será con entrada por invitación.
- 30 de enero. A las 22:00 horas será el turno de la chirigota infantil 'Los Jartokole', protagonizada por los más pequeños.
- 5 y 6 de febrero. Celebración del XXXIX Concurso de Cuplés 'Memorial Jesús Díaz Miranda' que dará comienzo a las 21:00 horas y contará con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
- 7 de febrero. Tradicional piñata alternativa, que tendrá lugar tras el pregón, también con acceso libre. Manuel Martínez Piñero, reportero y empresario local, quien en 2010 ya fue pregonero del Carnaval de Jerez, afirmó en su día que afrontará la cita con ilusión y compromiso. “Voy a darlo todo, el 100%", señaló tras confirmar que acepta el reto. “Estoy muy agradecido al pueblo de Chipiona, amo a Chipiona, la disfruto y lucho mucho por ella", asevera.
- 12 de febrero. XXXIX Concurso al Mejor Piropo a Chipiona, previsto para las 21:00 horas y con entrada libre.
- 21 de febrero. Día en el que la gastronomía cobrará protagonismo con una comida popular, en la que se celebrará la XXXXI poleá con coscorrones, a partir de las 16:00 horas, incluyendo degustación para los asistentes.
- 7 de marzo. El II Carnaval de los Jartibles cerrará la programación del carnaval, una jornada que comenzará a partir de las 14:00 horas y que incluirá degustación de garbanzos con choco, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
