Programación del Carnaval de Chipiona 2026, el segundo más importante de la provincia de Cádiz y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El carnaval es actualmente la fiesta chipionera por excelencia. El origen de celebrar el Carnaval en Chipiona resurgió en 1984. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los más importantes de cuantos se celebran en la provincia. Tanto es así que, el Carnaval de Chipiona fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

En este 2026, comienza la cuenta atrás en este municipio de la costa noroeste de Chipiona para celebrar esta gran fiesta local. En esta edición, el programa mantiene la esencia del carnaval gaditano y la personalidad propia que ha consolidado esta cita como una de las más destacadas de la provincia. Se presenta, además, con el cartel oficial ‘Reflejo de una ilusión’, obra de Francisco Manuel Borrego Olave, como imagen de una celebración que combina tradición, coplas y participación popular.

La Peña Cultural Carnavalesca La Cruz del Mar de Chipiona ya tiene definida la programación del Carnaval 2026, una cita que volverá a llenar de actividades de carnaval los meses de enero a marzo. El calendario incluye actividades para todos los públicos, incluyendo actuaciones carnavalescas, concursos, eventos gastronómicos y propuestas infantiles. Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Peña Cultural Carnavalesca La Cruz del Mar sita en calle Padre Lerchundi, 64.

Programación del Carnaval de Chipiona 2026

17 de enero . Arrancará la programación con la celebración del Día del Socio , una jornada de convivencia que comenzará a partir de las 14:00 horas y que contará con entrada exclusiva para socios.

. Arrancará la programación con la celebración del , una jornada de convivencia que comenzará a partir de las 14:00 horas y que contará con entrada exclusiva para socios. 18 de enero . Tendrá lugar la presentación del chiricuarteto 'Los dueños del alquitrán' , a las 14:00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

. Tendrá lugar la presentación del , a las 14:00 horas, con 24 de enero. Presentación de la chirigota 'Sigo buscando', de la chirigota de la Chiya, que se celebrará a las 22:00 horas y será con entrada por invitación.

Presentación de la de la chirigota de la Chiya, que se celebrará a las 22:00 horas y será con entrada por invitación. 30 de enero. A las 22:00 horas será el turno de la chirigota infantil 'Los Jartokole', protagonizada por los más pequeños.

Cartel del Carnaval de Chipiona 2026.