El Pueblo Mágico de la provincia de Cádiz, a media hora de Jerez que tiene el faro más alto de España y será Capital del Patrimonio Marítimo

"Chipiona, municipio costero situado al noroeste de la provincia de Cádiz, irradia alegría, magia e historia. De inﬂuencia romana, sus playas siguen los corrales de pesca, ese arte de pesca que ha ido trasmitiéndose de padres a hijos y que es una riqueza de este municipio. Playas de bandera, de arenas ﬁnas, blancas y doradas, coronadas por dos faros, el más alto de España, visitable hasta su cúpula". Con estas palabras la Iniciativa Pueblos Mágicos describe a Chipiona uno de los pueblos que presume de dicho título.

El municipio chipionero, destino estival de muchos y muchas, se prepara para una de las citas culturales y técnicas más relevantes del año. La localidad se convertirá en la sede del II Congreso sobre los Faros de España, un evento de calado nacional que se desarrollará los próximos días 16 y 17 de abril. El congreso reunirá a historiadores, técnicos de señales marítimas y expertos en patrimonio de diversas Autoridades Portuarias de todo el litoral español.

Castillo de Chipiona, sede del II Congreso sobre los Faros de España.

Esta segunda edición, que consolida el éxito del encuentro inaugural, tendrá como escenarios principales el emblemático Castillo de Chipiona, fortaleza costera del siglo XIII, para las sesiones teóricas y el propio Faro de Chipiona —el más alto del país— para las visitas técnicas y exhibiciones.

El objetivo central de este encuentro es debatir sobre el futuro de estas infraestructuras, no solo como guías de navegación, sino como activos fundamentales para el turismo cultural sostenible y la preservación de la memoria marinera. La elección de nuestra Chipiona no es casual, ya que su faro es, por derecho propio, el máximo exponente de esta arquitectura en España.

La organización de este evento es fruto de la estrecha colaboración entre la Asociación Cultural "Caepionis", el Ayuntamiento de Chipiona y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, quienes buscan con esta iniciativa desestacionalizar la oferta turística y poner en valor la riqueza histórica de la Costa de la Luz.

Santuario de la virgen de Regla, en Chipiona. / Juan Eloy González de Eiris Armenteros

El faro más alto y mucho más

La tierra natal de Rocío Jurado presume de faro marítimo más alto, pero no es el único atractivo de la ciudad. El Santuario de la Virgen de Regla, en el que la Patrona vigila y cuida a su pueblo, es uno de los edificios más admirados de Chipiona. La iglesia de Ntra. Sra. de la O, situada en pleno casco histórico de Chipiona alberga una interesantísima iconografía. Por otro lado, resulta inevitable disfrutar de la rica gastronomía chipionera, con sabor a mar y a huerta en cada uno de sus platos, regados por el moscatel más afamado del mundo, no en vano dicen que Chipiona es donde “el vino se hace elegante”.