Rota y Chipiona, anfitrionas de una de las carreras más antiguas de Andalucía: une deporte, tradición y un atractivo recorrido

Muchos y muchas ya cuentan los días para cumplir con la tradición y participar otro año más en esta prueba. Los municipios de Rota y Chipiona dan los últimos retoques para dejar lista la XXXIX Media Maratón Costa de la Luz Chipiona–Rota. La cita ya es una prueba consolidada, se trata de una de las pruebas deportivas más antiguas y consolidadas de la provincia de Cádiz. Además, posee un carácter simbólico y fraternal al unir a ambas localidades a través del deporte, fomentando hábitos saludables y la convivencia entre deportistas de toda la comarca.

La edición 39ª se celebrará este domingo 15 de marzo. Esta edición bate el récord histórico de participación alcanzado en los 600 corredores inscritos, una cifra que confirma el creciente interés que despierta esta media maratón. En total, más de mil personas entre corredores, voluntarios, organizadores y familiares, participan de una manera u otra, a las que se suman Protección Civil, Policía Local y el amplio equipo de voluntarios que hacen posible el desarrollo del evento.

En esta edición, el recorrido ha tenido que modificarse parcialmente debido a las obras existentes en la entrada de Rota, circunstancia que ha obligado a adaptar algunos tramos del circuito habitual. Desde la organización piden comprensión a los participantes, confiando en que los corredores puedan disfrutar igualmente de una jornada deportiva marcada por el buen ambiente y el atractivo del recorrido, que incluye el paso por zonas como Costa Ballena.

Con 39 ediciones, la Media Maratón Costa de la Luz se confirma como una de las más antiguas de Andalucía, uniendo deporte, tradición y el atractivo recorrido entre dos municipios costeros que cada año suman esfuerzos para mantener vivo este evento deportivo.

Cartel de la XXXIX Maratón Costa de la Luz, Chipiona-Rota.

Itinerario

Sin duda, uno de los grandes atractivos de la prueba es su itinerario, un recorrido de 21 kilómetros que une Rota y Chipiona. La salida tendrá lugar a las 9:30 horas del domingo 15 de marzo en la avenida de la Constitución, frente al parque Blas Infante de Chipiona, mientras que la meta estará situada en Rota, a las puertas del Palacio Municipal Castillo de Luna, donde también se celebrará la entrega de premios.

El itinerario discurrirá por zonas urbanas y tramos interurbanos entre ambas localidades, incluyendo la avenida de los Naranjos y carril bici de Los Arriates, el camino de Las Tres Piedras, el carril bici de la A-491 a la altura del Pinar de Chipiona, un recorrido por Costa Ballena de norte a sur, para continuar hacia Rota por la A-2076, pasar por Punta Candor, urbanizaciones de la localidad y el Paseo Marítimo de La Costilla, hasta finalizar junto al Castillo de Luna.

Desde la organización y las delegaciones de Deportes de ambos municipios se anima a vecinos y aficionados al atletismo a acercarse tanto a la salida como a la llegada para apoyar y animar a los participantes en esta destacada cita deportiva, que puntúa para los circuitos de carreras populares de Rota y de Chipiona.

Cómo participar

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años antes del día de la prueba (nacidos antes del 15 de marzo de 2008), ya sea federada o no. La organización prevé una participación aproximada de 400 corredores, cifra habitual en los últimos años y que consolida a esta media maratón como una cita deportiva de referencia.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la plataforma oficial: https://gesconchip.es/app/prueba/informacion/xxxix-media-maraton-costa-de-la-luz